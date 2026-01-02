外傳陳菊已經出院 高醫回應：家屬沒有授權說明

監察院長陳菊因病住院治療，外界對於她是否已經出院眾說紛紜。有知情人士透露，陳菊可能早已出院返家休養，並由醫療團隊定期到府追蹤病況，但高醫對此表示「家屬沒有授權我們說明」，針對病況也因涉及病人隱私未做任何回應。

陳菊。（圖／中天新聞）

根據《中時新聞網》報導，陳菊民國113年底因感冒前往高醫看診，並安排例行性健康檢查，意外發現右側腎臟有約3.5公分腫瘤。她隨後接受達文西機械手臂手術切除腫瘤，手術過程順利，術後第二天即可下床活動。然而在預定出院前一天早上，陳菊突然出現右下肢無力症狀，倒在病房內無法站立，經診斷確認為左腦中風，所幸醫療團隊立即處置，在黃金治療期內妥善治療。

廣告 廣告

術後一年多，陳菊的恢復狀況雖然比預期中還要好，但因腦部語言區受損，在講話與表達方面仍需要持續練習，目前尚不適合面對外界。知情人士指出，陳菊腦部語言區的損傷，使她在溝通表達上需要更多時間復健。

陳菊。（圖／中天新聞）

此前曾有消息指出，陳菊會在今年農曆年前出院，但現在又有知情人士表示，陳菊可能早已出院，並購置相關復健器材在家中療養，由醫療團隊定期到府追蹤病況。對於這些傳聞，高醫僅重申家屬沒有授權院方說明，而針對陳菊的恢復狀況及中風原因，因涉及病人隱私，高醫也未做任何說明。

據傳陳菊請辭未獲准是因在目前局勢下，若賴清德提名新任監察院長恐遭在野否決。

值得注意的是，陳菊在高醫住院期間，曾向總統賴清德辭職但未獲准，主因在於目前政治情勢下，若提名新任監察院長，恐遭在野否決，因此傾向由陳菊續任。

延伸閱讀

對2028還有想法？柯文哲喊「把該做的做好」：2026先過去再講

雙柯會談15分鐘！柯建銘當面拜託總預算案 柯文哲回應了

為京華城案賠光千萬退休金 柯文哲證實：陳佩琪正在找工作