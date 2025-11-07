外傳雙城論壇12月25日登場？ 蔣萬安：時間還沒有定

▲ 圖／華視新聞

台北市 / 林李翰 綜合報導

今年台北上海雙城論壇原定在9月舉行，因MOU內容確定延期，日前台北市長蔣萬安日前在議會質詢時表示「會在年底舉辦」，不過外傳雙城論壇將於12月25日至27日登場。對此，蔣萬安今（7）日受訪表示，時間還沒有定，會跟上海持續協調。

蔣萬安今日出席Pinkoi瘋設祭開幕記者會，媒體詢問，外傳雙城論壇將於12月25日至27日舉辦，蔣萬安表示，雙城論壇的時間都還沒有訂，需要跟上海方持續協調，但市府一定會秉持對等、尊嚴、善意、互惠原則，朝能順利成行的方向來規劃。

