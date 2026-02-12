外傳「獵鴞」ALTIUS-600M攻擊無人機「實彈驗證不如預期」 陸軍：裝備維保、訓練均正常

有報導指稱陸軍ALTIUS-600M攻擊無人機「首度實彈驗證不如預期」，陸軍指報導不屬實。資料圖為陸軍國防部長顧立雄2025.1.2.18視導Altius-600M「自殺」攻擊型無人機接裝後首度實彈射擊操演，Altius-600M發射升空。



有媒體報導指稱，陸軍以代號「獵鴞專案」向美國採購的ALTIUS-600M 型攻擊無人機「首度實彈驗證成效不如預期」，陸軍司令部今天（2/12）表示，相關報導不屬實，籲請媒體勿使用未經證實數據加以臆測裝備效能。陸軍強調，ALTIUS-600M 型攻擊無人機無論在裝備維保、教育訓練及技術支援等方面均正常執行。

國防部長顧立雄2025.12.18視導陸軍實彈射擊Altius-600M攻擊型無人機，命中標靶。國防部

本軍籌獲各項新式武器裝備，都會規劃效能與人員操作訓練成效驗證。獵鴞專案所採購之ALTIUS-600M 型攻擊無人機無論在裝備維保、教育訓練及技術支援等方面均正常執行。

廣告 廣告

國防部長顧立雄2025.11.18聽取專人說明Altius-600M攻擊型無人機性能諸元。

陸軍司令部強調，因應多變化的戰場環境，本軍已針對陸續獲得之新式武器、裝備，規劃納入年度重大演訓，結合戰術作為，採實戰化方式（實彈射擊）實施訓練及驗證，達適切部署兵火力，建構可恃地面防衛戰力，望請國人支持。

更多太報報導

不怕GPS干擾！美無人機廠Shield AI與中科院簽約 合作打造智慧無人機平台

勁蜂四型攻擊無人機在美通過整合測試 中科院：將在台量產成「可負擔大量戰力」

Altius-600M「自殺」攻擊型無人機首度實彈射擊 顧立雄勉勵官兵勤訓精進