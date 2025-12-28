外傷史增肺腫瘤手術沾黏風險 「微創手術」克服傳統手術魔王關

【健康醫療網／記者陳靖安報導】75歲吳先生因肝臟細胞癌在仁愛長庚合作聯盟醫院（大里仁愛醫院）接受治療，期間發現右下肺有一顆約1.2公分新發現的腫瘤，疑似肺癌，故轉介到胸腔及心臟血管外科廖啟耀主任門診，經醫療團隊和家屬討論後，決定做手術切除該腫瘤。由於病人過去有車禍導致橫隔膜受傷的病史，所以讓手術預期難度相對提高，評估後，採用達文西機器人手術系統執行肺節切除手術，順利地於術後第三天出院返家休養。

肺腫瘤手術不只看大小 外傷與手術史才是難度關鍵

許多民眾常以為，肺腫瘤手術只和腫瘤大小有關，相關手術在台灣執行已相當普及，但其實「過去的外傷或手術史」，往往才是影響手術難度的重要關鍵。廖啟耀主任提到，吳老先生過去曾因車禍造成橫隔膜受傷，這類外傷可能導致胸腔內結構改變，肺臟與橫隔膜、肋膜間容易產生沾黏，使解剖構造改變，手術空間狹小，傳統開刀過程較難分辨血管方向與組織界線，可能增加出血、肺部破損或術後恢復時間拉長的風險。

降低肺破損風險 微創達文西讓高難度沾黏手術更安全

針對這類病況複雜的患者，廖啟耀主任指出，達文西手術最大的優勢，在於穩定且靈活的機械手臂，加上高解析立體視野，能幫助醫師在狹小空間內進行精細操作，較適合執行沾黏嚴重或解剖構造改變的胸腔手術。

廖啟耀主任指出，傳統手術處理這類沾黏病人，常因肺破損而需更長的恢復期。但透過達文西系統的幫助，順利將吳老先生體內橫隔膜與肺臟安全分離，完成肺節切除，降低組織拉扯與誤傷風險；患者在術中不但沒有發生常見的出血、肺破損等併發症，術後第2天也已拔除胸腔引流管，第3天就出院返家休養。

微創不等於零風險 完整病史助醫師精準評估

達文西機器人手術雖可視為「微創中的微創」，但廖啟耀主任強調，民眾若曾有過外傷、手術或放射治療病史，在面對肺部腫瘤治療時，應主動告知醫師，以方便評估最適合患者的手術方式選擇，才能兼顧治療效果與生活品質。

