外傷急診2小時內治療 加倍給付

台灣正式進入超高齡社會，衛福部長石崇良9日透露，因應人口結構的急遽改變，健保給付要以價值為基礎。為反映急重症醫事人員辛勞，今年元旦起，增修重大外傷緊急手術及麻醉費加成，醫院把握2小時內治療，處置、手術及麻醉費得加計100％、2～4小時內則加計60％。

石崇良指出，因應超高齡社會，未來在醫療照護、健康促進上要做得更多，長者的照顧更要在地化。而政府也推出很多居家醫療的革新方案，包含在宅急症照護、門診靜脈抗生素治療，甚至遠距醫療也常態化。

除此之外，健保的給付也要改變，改為以價值為基礎，而非論量計酬。石崇良說，最近上路的新制之一，外傷病人進入醫院急診，若能在2小時內接受手術、處置及麻醉，將「double給付」，4小時內則加成6成，用時間賽跑來減少失能。

健保署副署長張禹斌說明，以腦內血腫清除術（83039B）為例，表定點數22904點，加上材料費，原支付點數45808點。若在2小時內治療，加計100％，則支付68712點；2～4小時內加計60％，支付59550點。麻醉費用亦依相同原則加成。

除了手術及麻醉費，今年起，急診病人因緊急傷病，而需4小時內立即治療者，其處置費得加計2成。張禹斌表示，這類病人的救治都有黃金期，短短半小時的差距，病況就會差很多。健保署希望鼓勵醫院及早處置，當病人的預後改善，後續健保的支出也能跟著減少。

張禹斌指出，重大外傷緊急手術及麻醉費，預計會增加37.3百萬點支出，其中手術及處置約25.1百萬點，麻醉約12.2百萬點。至於急診病人4小時內處置費，則預計增加117百萬點支出。