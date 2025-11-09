《外傷重症》秋泳愚來台會粉絲 變身校園男神愛美食羞喊：變胖了

【緯來新聞網】新生代演員秋泳愚演出《外傷重症中心》的「肛門」打開知名度，昨(8日)他在台大綜合體育館舉辦「CHOO YOUNG WOO ASIA FAN MEETING TOUR IN TAIPEI [Who (is) Choo?]」粉絲見面會。這是他出道四年來的首次亞洲巡迴見面會，更是他首度踏上台北，與台北「胡椒」(粉絲名)們親自見面。活動特別安排秋泳愚穿著台灣學生制服，騎著腳踏車帥氣登場，引發現場尖叫聲不斷。



見面會開場，秋泳愚以一身帥氣黑色西裝造型驚喜現身，為台北的粉絲獻上了精心準備的舞台，獻唱台灣青春電影《那些年，我們一起追的女孩》的經典主題曲〈那些年〉，一開口便讓胡椒們沉浸甜蜜的嗓音裡。全場粉絲大喊「泳愚啊」，在這歡呼聲當中，秋泳愚也以流利的中文「大家好，我是秋泳愚」向現場所有胡椒們打招呼，並向台下粉絲甜喊「胡椒！我愛你！」瞬間融化了所有粉絲的心。



秋泳愚分享他抵台後的第一印象，直呼「台北天氣很好，食物都超合我胃口」，還害羞笑說：「感覺自己好像胖了！」他大啖小籠包、牛肉麵、火鍋、胡椒餅、地瓜球、雞排、珍珠奶茶等台灣人氣美食」。聊到開場演唱的〈那些年〉，他坦言自己很喜歡這首歌，並幽默表示雖然平時在朋友與工作人員面前練唱都很有自信，「但在粉絲面前唱的時候，真的好害羞喔！」反差萌瞬間圈粉無數。



提到旅遊風格，他表示自己雖然能配合朋友，但其實更喜歡「慢慢走、自己一個人探索」的旅行方式。這次提早抵達台灣，他還特別前往九份放天燈，他說道：「九份夜景真的很美，人很多很熱鬧，就是階梯有點多，不過我真的很喜歡！」當被問到「來台灣最想體驗的事」，秋泳愚表示：「想去101看看，但一直還沒時間去，也想體驗一下走在火車軌道上的浪漫情節！」



隨後的QA問答環節中，秋泳愚回答了粉絲們事前提交的有趣問題。粉絲提問作為「極度自律」的人，偶爾「打破自律」的瞬間，他不好意思地說道：「昨天跟前天吃很多算嗎？最近也比較少健身，但是有選擇替代的運動像是跑步、跳舞、拳擊。」不只如此，他還與粉絲分享自己的音樂歌單，透露平時洗澡、打掃、上班途中都會聽音樂助興，現場更即興清唱〈情書〉，深情嗓音讓粉絲瞬間陶醉。



見面會上秋泳愚也換上學生制服，騎著腳踏車帥氣登場，並展現帥氣酷帥的POSE、可愛的表情、空氣壁咚，讓全場粉絲紛紛拿出手機記錄下這難得的「秋泳愚同學」。在短暫的換裝休息後，秋泳愚以帥氣的西裝造型回歸舞台，提到近期在「第16屆韓國電視劇大賞」中獲得的新人獎，他也充滿感謝地表達：「對我來說是一個很幸福的一年，尤其是在這個時間點可以跟胡椒們見面，真的很幸福，之後也將回到本業持續拍戲。」

秋泳愚來台演出，用中文獻唱〈那些年〉。（圖／D-SHOW提供）

秋泳愚出道四年來台舉辦見面會。（圖／D-SHOW提供）

秋泳愚來台表示台北美食很合胃口。（圖／D-SHOW提供）

