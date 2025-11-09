《外傷重症》「肛門」爆紅！秋泳愚羞喊「好害羞」認胖了還想再來台

記者林汝珊／台北報導

韓國新生代演員秋泳愚，昨（8日）晚在國立臺灣大學綜合體育館，盛大舉辦「CHOO YOUNG WOO ASIA FAN MEETING TOUR IN TAIPEI [Who (is) Choo?]」粉絲見面會，不僅是他出道四年來的首次亞洲巡迴見面會，更是他首度踏上台北，與期盼已久的台北「胡椒」（粉絲名）親自見面。秋泳愚以超乎預期的誠意、多樣化的才藝，相當寵粉。

見面會開場，秋泳愚以一身帥氣黑色西裝造型驚喜現身，為台北的粉絲獻上了精心準備的舞台，他以清晰的中文咬字及充滿魅力的歌聲，獻唱台灣青春電影《那些年，我們一起追的女孩》的經典主題曲〈那些年〉，一開口便讓胡椒們沉浸甜蜜的嗓音裡。全場粉絲大喊「泳愚啊」，在這歡呼聲當中，秋泳愚也以流利的中文「大家好，我是秋泳愚」向現場所有胡椒們打招呼，引爆全場尖叫。

他坦言〈那些年〉是自己很喜歡的歌，並幽默表示雖然平時在朋友與工作人員面前練唱都很有自信，「但在粉絲面前唱的時候，真的好害羞喔！」反差萌瞬間圈粉無數。秋泳愚分享他抵台後的第一印象，直呼「台北天氣很好，食物都超合我胃口」，還害羞笑說：「感覺自己好像胖了！」他大啖小籠包、牛肉麵、火鍋、胡椒餅、地瓜球、雞排、珍珠奶茶等台灣人氣美食」。提到旅遊風格，他表示自己雖然能配合朋友，但其實更喜歡「慢慢走、自己一個人探索」的旅行方式。這次提早抵達台灣，他還特別前往九份放天燈，他說道：「九份夜景真的很美，人很多很熱鬧，就是階梯有點多，不過我真的很喜歡！」

活動特別安排秋泳愚穿著台灣學生制服的環節，秋泳愚以一襲學生制服，騎著腳踏車帥氣登場，引發現場尖叫聲不斷。並展現帥氣酷帥的POSE、可愛的表情、空氣壁咚，讓全場粉絲紛紛拿出手機記錄下這難得的「秋泳愚同學」。在短暫的換裝休息後，秋泳愚以帥氣的西裝造型回歸舞台，提到近期在「第16屆韓國電視劇大賞」中獲得的新人獎，他也充滿感謝地表達：「對我來說是一個很幸福的一年，尤其是在這個時間點可以跟胡椒們見面，真的很幸福，之後也將回到本業持續拍戲。」

互動遊戲環節中，秋泳愚親自上陣與幸運粉絲一同完成各種「胡椒」們投稿的趣味任務。其中，有粉絲提出了「泳愚的台語TIME」任務，台語教學讓秋泳愚以台語跟大家打招呼、並霸氣喊出「哇嘎哩共，哩系哇欸！(我跟你說、你是我的！)」最後跟全場告白「我愛你」！再來是粉絲從準備的道具中，分別根據挑選的道具來與粉絲進行三連拍，展現可愛又帥氣的一面。

接近活動尾聲，秋泳愚真摯地向所有支持胡椒們表達感謝，並帶來了歌曲〈If only time could stop〉。更安可演出舞蹈組曲，串聯了〈Wall To Wall〉、〈Stylish〉、〈Like JENNIE〉等多首K-POP熱門歌曲。這段充滿力量與節奏感的表演，讓粉絲們見證感受到他滿滿的舞蹈實力及舞台魅力。秋泳愚在安可感言中表示：「大家一直敲碗我跳舞，這次我準備了不一樣的舞蹈，我一定會再來的！」並再次以中文告白「今天真的很幸福，我是秋泳愚，我一定會再來的！」為台北的初次相見畫下句點。

