外公家遭人「丟雞蛋」！家暴男嗆「媒體預斷」拒讓國民法官審 北院打臉了
男子劉柏葳涉嫌殺害在台北信義夜店當公關的谷姓前女友，被依殺人罪嫌起訴。他不滿部分媒體的報導煽情、片面或引用錯誤資訊，導致社會對他產生不當的負面觀感，甚至還有人跑去他外公家丟雞蛋，認為輿論會對國民法官產生影響，聲請本案不行國民法官程序。但台北地院認為，職業法官也會看新聞，單純媒體關注不代表國民法官無法中立、冷靜參與審判，駁回聲請。
調查指出，劉柏葳和谷女在夜店工作結識並交往，劉柏葳因懷疑谷女對他不忠，出手毆打谷女還拿剪刀剪爛她的私人物品，谷女聲請保護令獲准。沒想到，去年7/30晚間，警方致電告知劉柏葳保護令內容後，他竟直奔夜店堵人，掏出彈簧刀狂刺谷女30多刀，期間還抓著谷女的頭髮拖行，最終把她拖去樓梯間下方空間丟棄，還被路過民眾目擊。
檢方依殺人罪嫌起訴劉柏葳，並移由國民法官專庭審理。但劉柏葳不想給國民法官審，日前具狀表示，本案自偵查期間就受到高度關注，部分媒體以煽情標題、片面內容及未經查證的訊息進行報導，導致社會對他形成不當的負面觀感，已經呈現輿論審判的態勢，對審判環境產生重大干擾，甚至還有人跑到他外公家丟雞蛋，也有人自稱跟他很熟，在網路亂發言被媒體引用。
劉柏葳主張，外部輿論已對本案造成影響，而國民法官不是職業法官，法律素養及媒體識讀能力都相對有限，容易受到類似的偏頗資訊影響，形成先入為主的心證，顯然有可能危及《憲法》保障的公平審判原則。他認為，目前制度無法有效隔離外部資訊，也對媒體報導界線沒有明確規範，相關保障不足，不適宜適用國民法官審判程序。
劉柏葳還主張，他和檢察官之間還在爭執本案是否是「預謀殺人」，且律師也要為他聲請進行「精神鑑定」及「量刑前社會調查與鑑定」，涉及醫師、心理師、社工專業，都會增加審理的時間及複雜度。此外，國民法官對於「最嚴重之犯罪」、「計畫性殺人」、「量刑三階段審查」等法律概念，可能會產生混亂，為避免國民法官負擔過重，希望本案不要由國民法官來審。
不過，合議庭認為，現今網路資訊傳遞很快，社群媒體與影音平台盛行，只要不是「離群索居」，都看得到各種新聞報導，而且故意犯罪導致被害人死亡的案件，是國民高度關心的社會議題，新聞媒體為了促進資訊充分流通，滿足人民知的權利，本應提供多元資訊，不能只因為國民法官會接觸新聞報導，就認為他們會產生預斷或偏見。
合議庭指出，本案涉及家庭暴力事件，是社會各界關注的重要議題，有新聞報導的價值，而我國新聞媒體近年喜歡以「聳動標題」吸引閱讀、提高網路點閱率，但仍屬於新聞自由的範圍。況且，本案也有中性、單純客觀敘述事件始末的報導，國民法官未必會因事前接觸新聞，就導致污染心證，或無法以公正態度進行後續審理。
法院認為，為了確保國民法官公平誠實進行審判，不會有偏見、歧視或差別待遇，國民參審制度也設有「選任程序」，若有具體事證認為國民法官可能不公正，當事人也能聲請不選任特定的人擔任國民法官。在審理過程中，審判長也會隨時「照料」國民法官，避免其受到不當干擾，合議庭還自豪表示，北院過往實施國民法官審判，國民法官都能確切遵守訴訟指引。
法院也表示，本案只有1位被告，沒有複雜的犯罪事實，且是否為預謀殺人，是一般刑事案件的事實認定範圍，「精神鑑定」及「量刑前社會調查與鑑定」也是刑事審判的日常，並不特別。合議庭認為，鑑定雖然涉及特殊專業，但國民法官若對結果有疑問，法院也可直接傳喚鑑定人出庭，透過詰問鑑定人的方式加以釐清。
合議庭認定，本案不符合《國民法官法》改行一般審判程序的要件，駁回聲請。
