外公離世！廖苡喬露面淚崩 揭「最後一面」：他很瀟灑

《可以不要再想念我了》舉辦媒體茶敘。（圖／記者陳怡伶攝）





《可以不要再想念我了》今（6）日舉辦媒體茶敘，導演周鈺玫攜手主要演員廖苡喬、邱志宇、黃姵嘉、高伊玲、東明相、陳亮彤、陳垚安、陳俊嘉出席，暢談拍戲點滴，其中女星廖苡喬談到已逝外公也忍不住落淚。

《可以不要再想念我了》描繪妻子憶潔離世後徘徊人間，放不下對丈夫仲南的牽掛，直到單親媽媽安琪為他的心注入溫度，一場意外讓仲南在夢中與憶潔重逢，他們終於明白真正的愛，是願意成全彼此，走向新的開始。周鈺玫透露，在歷經女友離世後，花費5年的時間創作出這部作品，在剪輯完後，「突然覺得悲傷好像有隱隱約約畫上句點。」

廖苡喬在劇中飾演已逝妻子憶潔，她坦言過去親人離世時，沒有辦法接受「瞻仰遺容」這件事，直到拍攝這部戲，就像是自我療癒的過程，今年1月外公過世，「我就有去看外公最後樣子，他看起來像是很輕鬆放下一切。」更淚崩表示，「可以感覺他離開，但還是有被愛著的感覺。」

廖苡喬談到外公離世落淚。（圖／記者陳怡伶攝）

廖苡喬外公因病過世，當下她正在拍八點檔，周圍的人也不敢第一時間告訴她，回想起外公，廖苡喬透露對方是很酷的人，小時候經常開吉普車載著孫子們遊玩，到了70歲還會去參加越野比賽，甚至還會去游泳池打工，「他是一個很瀟灑的人，雖然沒有很常見面，但在我心目中是很特別的長輩。」



