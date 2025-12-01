外出帶雨具 北市當心短暫雨

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市政府今天早上表示，因華南雲雨區東移，桃園地區已有對流雲系發展，即將往東移入台北市，預估未來1小時市區有較大雨勢，時雨量約10至20毫米，提醒民眾外出攜帶雨具，並且注意通勤安全。

中央氣象署預報指出，今天(1日)至明天(2日)白天東北部及桃園以北地區，估有局部短暫雨出現，此外，2日晚間至3日東北季風增強，北部、東北部明顯轉涼，週四、週五落在17至21度，6日、7日東北季風減弱，各地氣溫逐漸回升，但早晚仍較涼，大台北山區慎防局部短暫雨。

