外出戴口罩！境外污染傍晚移入空品亮橘燈 南部恐持續至周五

環境部今天表示，中國山東至上海一帶昨天出現明顯霾害，境外污染物今天隨大陸冷氣團南下，預計傍晚起移入影響台灣，各地短時間污染濃度偏高，空氣品質多為普通至橘色提醒等級；預估明天午後中部以北空氣品質逐漸改善，南部則因境外污染物往南傳輸，且位於下風處、風速較弱，橘色提醒可能持續至6日。

（示意圖／中央社資料照）

環境部今天發布新聞稿表示，根據最新觀測資料及空氣品質模式模擬，中國山東至上海一帶昨天出現明顯霾害，細懸浮微粒（PM2.5）小時濃度約70至180微克/立方公尺，污染物持續累積。研判境外污染物今天隨大陸冷氣團南下，預計傍晚移入，影響台灣空氣品質，北部地區PM2.5小時濃度可能達30至50微克/立方公尺，污染濃度偏高，全台空氣品質多為普通至橘色提醒等級。

（圖取自環境部空氣品質監測網）

環境部說，境外污染物隨東北風往南移動，預計明天午後中部以北空氣品質逐漸改善至普通等級；南部地區則因位處下風處、風速弱，加上中午前垂直擴散條件不佳，導致境外及本地污染物易持續累積，預估橘色提醒等級將持續至6日，待7日東北季風再增強，且無境外影響，空氣品質才可望好轉至普通等級。

環境部提醒，空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，請隨時留意最新空氣品質資訊，民眾應注意防範，尤其敏感族群或老人、小孩等抵抗力較弱者，建議留在室內、減少體力消耗活動，外出時應配戴口罩防護。