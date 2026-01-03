外出沒關籠「貓誤觸感應爐」釀火警灑水 高雄2女須賠社區109萬元

貓咪示意圖。取自pexels圖庫



高雄市三民區有兩名女子一起飼養貓咪，外出時放任牠們自由來去，導致貓咪誤觸感應爐開關，意外引發火警，滅火裝置大量灑水，害社區電梯泡水損壞。高雄地方法院審理後，認定洪姓女子與同住的陳姓友人應負過失責任，判決兩人須連帶賠償社區管委會新台幣109萬元電梯維修費，案件仍可上訴。

判決指出，27歲洪姓女子與24歲陳姓女子同住於該社區大樓，共同飼養4隻貓，兩人2023年1月6日一同北上到宜蘭旅遊，離家時未將貓咪關籠或限制活動範圍，任由貓咪在屋內自由走動。外出第3天、即1月8日，住家突然發生火警。

消防人員到場後發現，起火點位於住家廚房，經鑑識排除機械故障因素後，研判為貓咪進入廚房活動時，不慎誤觸感應爐開關，而洪女離家前未清空爐面，爐台上殘留的不明金屬網狀物持續加熱因此引燃火警，所幸屋內自動灑水設備即時啟動，成功撲滅火勢，未造成人員傷亡。

然而，大量灑水也導致水勢從屋內漫溢至電梯間，使社區4部電梯泡水，造成電梯機板與監控系統嚴重損壞。社區管委會事後向兩人求償修繕費用，金額合計109萬餘元，但洪、陳兩女未予認帳，雙方對簿公堂。

高雄地方法院審酌消防局鑑定報告與相關證據，認定兩人未妥善管理寵物，對火警發生具有過失責任，判決須負擔社區電梯維修費用。刑事部分，洪女依失火燒燬物品罪判處拘役15天，可易科罰金，並宣告緩刑3年；陳女則判拘役30天，可易科罰金。全案仍可依法提出上訴。

