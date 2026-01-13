外出注意！境外污染物襲台 影響範圍曝光

境外污染物襲台，敏感族群外出要注意。（圖／翻攝自環境部空氣品質監測網）





受到大陸冷氣團南下影響，今（13）日環境風場為偏北風，環境部發布空氣品質預報，北部、竹苗、中部、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「黃燈」普通等級，雲嘉南、高屏空品區則是亮起橘燈，對敏感族群不健康，且影響可能持續到週五（1/16），提醒民眾多加留意。

環境部發布空氣品質預報，依監測資料及氣象署上午10時氣象資料顯示，今日午後可能挾帶境外污染物移入，影響台灣及離島，其中中南部位於下風處，污染物易累積。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級，午後局部地區短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

預報指出，14日則是西半部污染物易累積，北部、竹苗、宜蘭、花東空品區為「普通」等級，中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級；15日花東空品區為「良好」等級，北部、竹苗、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級，中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

另根據空品監測官網之三日空品區預報圖顯示，影響將一直持續到週五，宜花東空品區為「良好」等級，北部、竹苗空品區及澎湖為「普通」等級，中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

