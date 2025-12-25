外出買聖誕禮物送弱勢童！22歲選美冠軍才踏入政壇 車禍喪命

22歲的選美冠軍盧塞羅．埃爾南德斯（Lucero Guadalupe López Ramírez）在車禍中喪命。圖／翻攝自IG@lucero.glr

墨西哥22歲的選美冠軍盧塞羅．埃爾南德斯（Lucero Guadalupe López Ramírez）於當地時間17日凌晨在科爾多瓦（Cordoba）附近150D號聯邦公路車禍喪命，消息曝光震驚社會；家屬指出，當天埃爾南德斯外出購買玩具和禮物，準備發送給弱勢孩童，未料發生憾事，當局將進一步調查事故原因。

根據《Infobae》、《El Financiero》報導，墨西哥17日凌晨發生一起死亡車禍，初步報告顯示，一輛來自普埃布拉州（Puebla）灰色吉普車駛離道路並翻車，導致22歲的埃爾南德斯喪命，與其同車的2名親屬也受了重傷。

然而，埃爾南德斯畢業於韋拉克魯斯大學（Universidad Veracruzana）法學院，自2023年開始參加選美比賽，於奧特潘（Oteapan）獲五月之花（Flor de Mayo）冠軍，並代表學校參加獨立小姐（Señorita Independencia）和賽車女郎（RS）等選美比賽；除了模特兒事業之外，埃爾南德斯於2024年加入公民運動黨，競選阿卡尤坎市（Acayucan）第27區地方議員。

對此，家屬表示，當天埃爾南德斯只是前往購買玩具和糖果，本打算將這些禮物分發給弱勢孩童，作為聖誕節慶祝活動中之一，竟遭遇車禍。

鄰居感嘆，埃爾南德斯過去常常準備墨西哥粽、玉米粥和鮮榨果汁等食物，分發給有需要的人，一直以來將她無私奉獻的精神記在心中；各黨派政治家紛紛表示哀悼，包括阿爾托通加市長候選人、公民運動黨候選人、黨內同事，均肯定其為「有社會責任感、有強烈服務精神的年輕女性」。



