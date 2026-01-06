外出買菸迷路！侯孝賢2016現失智前兆 友揭近況嘆：漫長的告別

娛樂中心／林昀萱報導

國際名導侯孝賢在罹患失智症後退休。（資料照）

78歲名導侯孝賢在2023年證實罹患阿茲海默症，之後就未曾現身公開場合。他的工作夥伴、作家朱天文近日受訪透露他的近況，並回憶侯孝賢最初發病的過程。

侯孝賢曾被《紐時》盛讚為「台灣最偉大電影人」，2020年獲得金馬獎「終身成就獎」。他在2023年10月因為罹患失智症宣布退休不再拍電影，2015年上映的《刺客聶隱娘》成為他導演生涯的最後一部作品。據《壹蘋新聞網》報導，朱天文透露，侯孝賢是在2016年出現失智症前兆，當時一群好友聚餐，侯孝賢外出買菸卻迷路，台大名醫陳耀昌便要他趕緊就醫，之後狀態穩定，直到感染新冠病毒成為侯孝賢身體情況的分水嶺。

侯孝賢（左）在罹患阿茲海默症後宣布退休，工作夥伴朱天文（右）曝光他的近況。（資料照）

2022年8月，侯孝賢確診新冠病毒有長達10天無法進食，因後遺症連帶影響病情，語言功能受損，也無法自己搭乘捷運，於是朱天文由相約在咖啡館改至侯孝賢家中工作，不去侯孝賢家時則會打電話聯繫。但因為電話可能對侯孝賢造成刺激導致焦慮，因此打電話的次數也漸漸少了。

朱天文表示，近日探望侯孝賢距離上次見面已經過了半年，在太太悉心照料下，他覺得侯孝賢食慾更好了。每天上午在居家服務人員陪同下走路1個半到2小時，午餐休息後再由兒子侯甫嶽陪伴在家附近走走，相當規律平穩。朱天文回憶，在拍攝《刺客聶隱娘》，侯孝賢就預備將下一部電影改為數位，可惜再也沒有時間做了。談起侯孝賢也讓他忍不住感嘆「這是一場漫長的告別」。

