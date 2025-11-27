外出買藥走到沒力 員警用心解碼成老翁救星

▲老翁因體力不支短短巷弄就走了近一小時，熱心民眾及守望相助隊發現後報警求助。

【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺中一名88歲陳姓老翁日前因身體不適外出買藥，卻才走出藥局沒多久就耗盡體力，停留在路旁無法前行，附近民眾見狀立即報警求助。老翁無法清楚表達住處，只是指著前方並說著「6號」，儘管線索有限，員警仍積極展開協助，最終也成功地將老翁平安送返家。

臺中市政府警察局第三分局東信派出所所長廖文雄、警員黃偉修於日前晚間9點多巡邏時，獲報東區樂業路巷弄內有民眾需要協助。警方到場後，守望相助隊員及民眾表示，這名看起來熟悉的老翁已在原地待了近半小時，說話內容含糊難辨，疑似迷途，因此通報警方前來了解。在員警耐心聆聽下，得知老翁方才出門買藥，疑似體力不支，僅說出自己就住在前方「6號」的線索，並表示就快到家了，而在聽見員警詢問是否需陪同回家後，也欣喜地說：「蓋好！」

因老翁身上未攜帶證件，警方抱著姑且一試的念頭，緩慢駕駛巡邏車帶著他尋找「6號」，行駛約400公尺後，果真抵達老翁口中的住家。經了解，陳姓老翁的兒女皆已成家，平時他獨自居住該處，家屬經常前來探視，只是當日晚上他自覺身體不適外出買藥，卻在途中便耗盡體力。警方後續也通知其居住太平區的兒子到場照料，家屬對於民眾的熱心通報及警方的即時協助，相當感謝。

警方呼籲，隨著社會逐步邁入高齡化，獨居長輩比例持續增加，而有些長輩習慣了生活一輩子的家，寧可堅守老家也不願搬去與子女同住。為預防意外狀況，警方提醒在外打拼的子女應定時與父母保持聯繫，並盡量安排有人陪同外出，同時可協助安裝監視設備或向社會局申請緊急救援服務。另呼籲，若在街頭遇到需要幫助的民眾，請不吝多加關懷，通報警方到場提供最即時的協助。（照片記者鄭瑞芳翻攝）