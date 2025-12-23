外出通勤遭遇隨機攻擊自保措施 大眾運輸通報方式、防範原則、安全措施、相關資訊一次看！
近年來台灣發生多起無差別攻擊事件，12/19在北車和捷運中山站發生的隨機襲擊事件，再度喚起大家對公眾安全的重視。面對無差別攻擊的重點不是「對抗」，而是「提早察覺、快速避開、保護自己」，小編整理了一些防範措施、做法和相關資訊，可預先了解以備不時之需。
💡1. 出外旅遊、通勤時實際防範原則
出外旅遊時，面對無差別攻擊的實際防範原則：重點不是「對抗」，而是「提早察覺、快速避開、保護自己」，保護生命比保護財物重要得多。
1.提高環境警覺：（但不必過度緊張）
進入車站、車廂、機場、商場時，先快速掃描環境，看出入口在哪裡
是否有明顯的安全人員或服務台
若發現有人行為異常（大聲自語、情緒極端、持續躁動）或刻意遮掩隨身物品時，可選擇換車廂、換位置或保持距離。
2.選擇相對安全的位置：
車廂內：靠近車門、服務人員區、監視器附近，避免長時間待在最角落或死角
月台上：站在人多、照明好、靠近出口的位置
3.發生狀況時的優先順序：
能跑就跑（離開現場最重要）
跑不了就躲（利用座椅、牆面、柱子遮蔽）
最後才是自保（使用隨手物品阻擋，而非對打）
💡 2.搭車時選擇位置
1.為了留意周遭狀況以防範攻擊，可選擇以下位置：
靠近車門邊、視線開闊（避免被柱子、人群擋住）的位置，並保持身體靈活、不低頭滑手機，隨時留意車廂內人流與可疑行為（如徘徊、過度觀察），以方便快速反應、逃離或尋求協助（比如按紅色對講機），並利用包包、傘等物品防衛。
2.站位與周遭環境觀察：
靠車門邊：方便第一時間逃離，若狀況不妙可迅速下車。
靠邊站立：避免被中間人潮阻擋，保持側身或背靠車壁，以防跌倒或被推擠。
視線開闊：選擇站立在柱子、座椅等障礙物較少，也能看到車廂人流動態的位置。
避免角落：角落容易被困住，不利於逃生。
細心觀察：留意反覆徘徊、莫名不停拍照或悄悄放置不明物品的可疑人士。
💡 3. 高鐵、台鐵可拆椅墊當盾牌
台灣高鐵公司列車椅墊在緊急狀況下，可以拆下來作為「防衛用具」。這個設計能讓乘客在狹窄的車廂空間內，利用厚實的椅墊抵擋利刃揮砍，爭取逃生時間。日本JR新幹線的座椅跟台灣高鐵的是同款，都是用魔鬼氈可以輕易拆下，另外，台鐵新自強EMU3000也可以。（★小提醒：這是在「保命時刻」才使用的手段，平時請勿隨意拆卸，以免影響下一位旅客權益或造成工作人員困擾。）
除了拆椅墊、找列車長或保全人員之外，在密閉車廂內遇到急難還能有什麼求救建議？高鐵還有一個「旅客緊急對講機」(PEI)裝置，在每一節車廂的前後端都設有這個緊急按鈕。一旦車廂內發生異常狀況（如有人持刀、爭吵或乘客身體不適），只要按下按鈕，就能直接與列車長通話，能讓列車長迅速掌握確切位置與狀況，立即調派保全或通報鐵路警察處理。
更多資訊：台灣高鐵的列車安全措施
💡 4. 隨身物品當防衛工具
建議平時可隨身攜帶哨子、防身噴霧等自我保護的物品，在緊急狀況時把握「逃、躲、打」三大原則，盡可能的遠離攻擊者、快速離開現場，或者躲到攻擊者看不到的地方，如果不幸和攻擊者面對面，在不得不的狀況下，就需要用打的方式正面迎擊為自己爭取一些安全空間和機會了。
其次最重要的是在人潮眾多的公共場所務必隨時提高警覺，養成確認逃生出口路線的習慣、觀察身旁是否有異狀、耳機音量也要調小，才能在第一時間做出最佳反應保護自己。
因為跨年即將到來，許多地方都會是人潮洶湧的情況，建議外出時準備一些隨身工具可以保護自己。尤其是在攻擊者有刀的狀況下，自己應該攜帶有具備「格擋」的物品，比如長雨傘、相機腳架等，至少能在第一時間隔出安全距離藉以保護自己，特別是不能讓對方靠近，有格擋的東西才有機會逃離。
後背包也能暫時充當一下護盾，換背於身體前方能稍微保護胸腹部位，避免被直接刺傷。最後就是不要背對著攻擊者，有機會就直接逃跑。
💡 5.參考小橘書安全指引
「小橘書」是國防部製作的「當危機來臨時：臺灣全民安全指引」，因為封面是橘色的，因此暱稱為「小橘書」，內容非常實用，也能藉由這次台北捷運隨機攻擊事件，思考在重大災難或事故發生時，有哪些事情是可以預先做準備。
「小橘書」裡面的第12頁、第13頁、第23頁與第24頁，分別是「毒化物災害」、「大量出血、CPR、搬運傷患」、「當我感到焦慮時」、「如何和孩子討論危機」，提供許多實際可用的急救知識內容，和突發狀況的處理方式與心理調適等相關的建議和做法。
更多資訊：台灣全民安全指引網站、下載中文版手冊 (PDF)
💡 6. 搭乘大眾運輸有狀況時該怎麼辦？聯繫方式？
很多人在搭乘交通工具時都有過類似的經驗，可能遇過在車廂內大聲喧嘩、大聲講電話，或是看影片外放非常大聲的人，影響到車廂內其他乘客的安靜空間。更甚者也有和人起衝突或吵架的情形，若是不小心遇到該怎麼通報，可以讓列車長或相關單位在第一時間做緊急處置呢？其實台鐵、高鐵還是捷運都有服務專線，只需要打電話或傳送訊息就能有相關人員出面處理。如果覺得打電話怕被發現，可以選擇發送「簡訊」的方式，相對能保護自身安全。
◆台北捷運
台北捷運設有AI智慧客服，智慧客服裡面有先預設一般事件通報的快捷鍵，需要的時候可以直接點擊快捷鍵快速通報。
◆桃園捷運
桃園捷運客服電話03-286-8789，客服電話服務時間為6:00～24:00。其餘時間若有需要幫助的時候，可以填寫旅客信箱表格。
◆台中捷運
台中捷運客服電話04-3706-3606，客服電話專線時間為8:00～24:00，其餘時間若有需要幫助的時候，可以填寫旅客信箱表格。
◆高雄捷運
高雄捷運客服電話07-793-8888，客服電話專線時間為7:00～23:00，若在非上班時間也可填寫旅客服務表單。
◆台鐵
台鐵有客服電話、簡訊通報和文字客服的方式，客服電話（一般服務諮詢及旅客申訴）為0800-765-888（24小時，限市內電話）、02-21910096（市話、手機）。聽障人士簡訊服務專線為0921-765-125，也可以用文字傳給數位客服申請幫助。數位客服開放時間為週一至週五(國定假日除外) 9:00～18:00
◆高鐵
如果在高鐵上遇到相關需要處理的問題，可使用高鐵的數位客服服務。高鐵數位文字客服時間為6:00～24:00
資料整理：Vinge
