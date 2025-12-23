外出通勤遭遇隨機攻擊自保措施 大眾運輸通報方式、防範原則、安全措施、相關資訊一次看！

近年來台灣發生多起無差別攻擊事件，12/19在北車和捷運中山站發生的隨機襲擊事件，再度喚起大家對公眾安全的重視。面對無差別攻擊的重點不是「對抗」，而是「提早察覺、快速避開、保護自己」，小編整理了一些防範措施、做法和相關資訊，可預先了解以備不時之需。

💡1. 出外旅遊、通勤時實際防範原則

出外旅遊時，面對無差別攻擊的實際防範原則：重點不是「對抗」，而是「提早察覺、快速避開、保護自己」，保護生命比保護財物重要得多。

1.提高環境警覺：（但不必過度緊張）

進入車站、車廂、機場、商場時，先快速掃描環境，看出入口在哪裡

是否有明顯的安全人員或服務台

若發現有人行為異常（大聲自語、情緒極端、持續躁動）或刻意遮掩隨身物品時，可選擇換車廂、換位置或保持距離。

2.選擇相對安全的位置：

車廂內：靠近車門、服務人員區、監視器附近，避免長時間待在最角落或死角

月台上：站在人多、照明好、靠近出口的位置

3.發生狀況時的優先順序：

能跑就跑（離開現場最重要）

跑不了就躲（利用座椅、牆面、柱子遮蔽）

最後才是自保（使用隨手物品阻擋，而非對打）

💡 2.搭車時選擇位置

1.為了留意周遭狀況以防範攻擊，可選擇以下位置：

靠近車門邊、視線開闊（避免被柱子、人群擋住）的位置，並保持身體靈活、不低頭滑手機，隨時留意車廂內人流與可疑行為（如徘徊、過度觀察），以方便快速反應、逃離或尋求協助（比如按紅色對講機），並利用包包、傘等物品防衛。

2.站位與周遭環境觀察：

靠車門邊：方便第一時間逃離，若狀況不妙可迅速下車。

靠邊站立：避免被中間人潮阻擋，保持側身或背靠車壁，以防跌倒或被推擠。

視線開闊：選擇站立在柱子、座椅等障礙物較少，也能看到車廂人流動態的位置。

避免角落：角落容易被困住，不利於逃生。

細心觀察：留意反覆徘徊、莫名不停拍照或悄悄放置不明物品的可疑人士。

💡 3. 高鐵、台鐵可拆椅墊當盾牌

💡 4. 隨身物品當防衛工具

建議平時可隨身攜帶哨子、防身噴霧等自我保護的物品，在緊急狀況時把握「逃、躲、打」三大原則，盡可能的遠離攻擊者、快速離開現場，或者躲到攻擊者看不到的地方，如果不幸和攻擊者面對面，在不得不的狀況下，就需要用打的方式正面迎擊為自己爭取一些安全空間和機會了。

其次最重要的是在人潮眾多的公共場所務必隨時提高警覺，養成確認逃生出口路線的習慣、觀察身旁是否有異狀、耳機音量也要調小，才能在第一時間做出最佳反應保護自己。

因為跨年即將到來，許多地方都會是人潮洶湧的情況，建議外出時準備一些隨身工具可以保護自己。尤其是在攻擊者有刀的狀況下，自己應該攜帶有具備「格擋」的物品，比如長雨傘、相機腳架等，至少能在第一時間隔出安全距離藉以保護自己，特別是不能讓對方靠近，有格擋的東西才有機會逃離。

後背包也能暫時充當一下護盾，換背於身體前方能稍微保護胸腹部位，避免被直接刺傷。最後就是不要背對著攻擊者，有機會就直接逃跑。

💡 5.參考小橘書安全指引

💡 6. 搭乘大眾運輸有狀況時該怎麼辦？聯繫方式？

很多人在搭乘交通工具時都有過類似的經驗，可能遇過在車廂內大聲喧嘩、大聲講電話，或是看影片外放非常大聲的人，影響到車廂內其他乘客的安靜空間。更甚者也有和人起衝突或吵架的情形，若是不小心遇到該怎麼通報，可以讓列車長或相關單位在第一時間做緊急處置呢？其實台鐵、高鐵還是捷運都有服務專線，只需要打電話或傳送訊息就能有相關人員出面處理。如果覺得打電話怕被發現，可以選擇發送「簡訊」的方式，相對能保護自身安全。

◆台北捷運

台北捷運設有AI智慧客服，智慧客服裡面有先預設一般事件通報的快捷鍵，需要的時候可以直接點擊快捷鍵快速通報。

廣告 廣告

台北捷運AI智慧客服（圖片來源：台北捷運）

◆桃園捷運

桃園捷運客服電話03-286-8789，客服電話服務時間為6:00～24:00。其餘時間若有需要幫助的時候，可以填寫旅客信箱表格。

◆台中捷運

台中捷運客服電話04-3706-3606，客服電話專線時間為8:00～24:00，其餘時間若有需要幫助的時候，可以填寫旅客信箱表格。

◆高雄捷運

高雄捷運客服電話07-793-8888，客服電話專線時間為7:00～23:00，若在非上班時間也可填寫旅客服務表單。

◆台鐵

台鐵有客服電話、簡訊通報和文字客服的方式，客服電話（一般服務諮詢及旅客申訴）為0800-765-888（24小時，限市內電話）、02-21910096（市話、手機）。聽障人士簡訊服務專線為0921-765-125，也可以用文字傳給數位客服申請幫助。數位客服開放時間為週一至週五(國定假日除外) 9:00～18:00

台鐵數位客服（圖片來源：台鐵）

◆高鐵

如果在高鐵上遇到相關需要處理的問題，可使用高鐵的數位客服服務。高鐵數位文字客服時間為6:00～24:00

台灣高鐵數位客服（圖片來源：台灣高鐵）

資料整理：Vinge

👉 想看更多好吃好玩推薦歡迎加入粉絲團！