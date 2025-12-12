外出遛寵物蟒蛇！屏東男遭「繞頸鎖喉」倒地濺血 驚悚畫面曝光

屏東縣一名林姓男子外出寵物蟒蛇，結果頸部遭到緊緊纏繞。圖／翻攝自記者爆料網

屏東縣九如鄉一名林姓男子11日下午帶著寵物緬甸蟒外出，不承想才走到一半，緬甸蟒疑似受到外界刺激，緊緊纏住林男脖子，導致他一時喘不過氣跌倒在地，撞到後腦杓，血流滿地。消防人員獲報趕到現場時，林男意識清楚，協助他脫困並送醫，一旁的緬甸蟒也已妥善收容。

屏東縣九如鄉一名26歲的林姓男子11日帶著寵物蟒蛇外出，並將蛇掛在脖子上，蟒蛇疑似受到驚嚇，緊緊纏住林男脖子，還疑似咬傷臉部，林男因喘不過氣跌倒在地，更因此撞到後腦勺，地上滿是血跡。

從民眾錄下的影片可見，林男遭蟒蛇繞頸後倒地，且蟒蛇有「越勒越緊」的跡象，一旁的民眾則連忙想用棍子幫忙抓蛇，畫面相當驚悚。目擊民眾指出，看見林男被纏住後激烈掙扎，並且倒地發抖，「真的嚇到不敢靠近，只能趕快打119」。

一旁的民眾見狀嚇得立刻通報警消，消防人員抵達時看見林男跌倒在地，第一時間協助林男脫困，並抓捕寵物蛇，場面一度相當混亂。隨後，消防人員協助林男送醫治療，頭部因跌倒有撕裂傷，所幸他意識清醒，生命跡象穩定，生命寵物蛇則由家屬帶回。

事實上，今年9月下旬林男也曾遭自家寵物蛇咬傷，當時全身上下都是血，緊急送醫治療，如今已是第二次遭寵物蛇攻擊。警消提醒，巨型蛇類雖為寵物，但力道過大，一旦纏繞過緊會造成窒息、跌倒或是受傷，因此外出時務必保持警覺與安全距離。



