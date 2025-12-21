外勤記者學會理監事改選

台南市外勤記者學會改選，連任兩屆的理事長姚正玉（右六）交棒新任理事長羅啟浚（右五）。

（學會提供）

記者趙家麟∕台南報導

台南市外勤記者學會十九日舉辦第十八屆第一次會員大會，順利完成理監事改選，兩屆任滿的理事長姚正玉交棒新當選的雙子星有線電視副理羅啟浚，繼續領導學會未來會務發展。

台南市外勤記者學會為台南市成立時間最久的媒體社團，目前會員人數約八十人，成員涵蓋平面、電子與新媒體領域，是南部重要的新聞專業交流平台。

會員大會上，姚正玉偕第十七屆理監事團隊向全體會員表達感謝，感謝會員們在過去兩屆、四年任期內的支持與協助，使學會各項會務得以穩健推動。

姚正玉表示，外勤記者是新聞現場的第一線，學會長年扮演凝聚同業、提升專業與守護新聞價值的重要角色，期盼新任理事長與理監事團隊持續深化會員服務，強化新聞倫理與公共責任，讓台南的新聞環境更加健全。

新任理事長羅啟浚感謝會員肯定，並表示未來將延續學會傳統，並因應媒體環境快速變化，推動更多跨平台交流與專業培訓，讓學會成為外勤記者最堅實的後盾。

新任常務理事郭文吉、蔡宜璋，理事洪榮志、陳惠珍、鄭德政、黃琮群、陳錦奇、王俊忠、賴冠彰、林雪娟、陳永祥、程炳璋、馬恩嘉。常務監事楊思瑞、監事溫正衡、趙家麟、張朔維、夏威。