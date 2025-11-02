外包商施工失誤！ 高雄長庚醫院、仁武焚化廠等3地停電

高雄長庚醫院於2日下午近3時，發生大跳電事件，院方立即啟動緊急應變措施。頂樓備用發電機運作期間，雖因正常排煙冒出黑煙，但仍引起部分民眾擔憂。目前院方已妥善處理相關狀況，請大家放心。對此，稍早院方以及台電也做出回應！

高雄長庚醫院於2日下午近3時，發生大跳電事件，院方立即啟動緊急應變措施。（圖／翻攝自Google街景圖）

醫院的說法，這次停電是因外部承包商在其他區域進行鐵皮屋吊掛作業時，不慎誤觸了台電的69kV高壓饋線，導致三處停電，其中包括長庚醫院。在停電期間，醫院的頂樓備用發電機啟動，運作過程中冒出黑煙，院方表示這是正常的排煙現象，並呼籲民眾不必恐慌。幸運的是，醫院內的緊急醫療作業未受到影響，供電也在稍後恢復。

台電表示，2日下午2時46分發生停電狀況，因民間公司的承包商興建廠房時，吊車吊鉤纜線因風大吹起，導致接近導線引起線路跳脫，造成高雄長庚紀念醫院、高市環保局仁武焚化廠、台灣自來水公司第七區管理處澄清湖給水廠C/S共3用戶停電，並於下午2時57分恢復供電，對於此次停電事故，造成用戶停電，台電深表歉意。

