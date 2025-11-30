外包臨時工竟爆打家犬「牙斷血流」 PChome急停合作發聲致歉

PChome委外廠商外包廠商的臨時工爆打家犬。（圖／翻攝Threads@tokyoace2001

日前有一名長期為受虐動物發聲的網友，於社群平台Threads發文指出，新北市中和區有一名住戶於PChome購買家用品，物流人員到場時趴在大門上往內看，家中有綁繩的米克斯犬因警覺而吠叫。稍後物流人員交貨完後竟拿出金屬支架條爆打犬隻，造成該犬牙齒斷裂、口腔出血。事後住戶已提告，PChome24h購物對此也發表聲明回覆。

原PO表示，中和區一名住戶於PChome購買家用品，物送人員來送貨，無人應門因此趴在大門上看，有綁繩的犬隻才因此警戒吠叫，後來訂購商品的人請其他人幫忙開門。未料，一名橘衣臨時人員進門後拿了外面擺放的掃把騷擾犬隻，但因為剛好家人在旁邊，因此作罷。

結果商品運送完後，人員離開時竟拿了帶的金屬支架的東西暴打犬隻，一旁的黑衣人員無虐狗行為，有打電話通報飼主狀況，但當場卻沒有制止。原PO指出，該飼主已報警提告毀損罪，新北市動保處也同步介入調查，案件正依法律程序處理。

據了解，受傷的米克斯犬名為「阿財」，牙齒斷裂與口腔出血，到動物醫院時情緒極度緊張。原PO強調，這起事件並非單純的一起糾紛，而是明確的動物傷害刑案。該犬隻是在自家範圍內、未主動攻擊人類的情況下被外送員持物攻擊，他痛批「狗在私人空間吠叫是本能，不是人類施暴的理由，今天是狗受傷，明天是不是就會換成小孩或是老人？」並強調動物不是人類的出氣包。

新北動保處說明，該外送員傷害犬隻已經違反動保法，將請外送員前來說明，並依動保法開罰，最高可裁罰7萬5千元。

對此，PChome 24h購物隨後即留言發聲，首先強烈譴責此種虐待動物行為並致歉，表示涉事者並非PChome 24h員工，而是委外廠商「通達智能運籌股份有限公司」旗下外包廠商的臨時工。

PChome指出，委外廠商已即刻終止與該外包團隊的所有合作，並承諾負責後續寵物醫療與相關費用；也已聯繫飼主表達慰問，致贈心意紅包，並宣布加強制度，未來將在與委外廠商的合約中強制增訂「動物保護與服務行為準則」，同時向台灣防止虐待動物協會（Taiwan SPCA）捐款5萬元，以支持動物福利。

網友30日再度發文表示，感謝PChome的快速處置，但也指出，涉案者是外包商的臨時工，等同其再換一家公司工作就好了。他呼籲委外公司應向該名行為人正式提起賠償訴訟，以免未來再有心態不正的人，打著公司名義從事虐待動物等傷害企業名譽的行為。

PChome回應。（圖／翻攝Threads@pchome24h）

