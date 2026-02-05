外匯存底再刷新高！央行坦言外資進出量大調節壓力加重

中央銀行今天(5日)公布我國最新外匯存底統計，截至今年1月底，我國外匯存底金額達6,044.57億美元，較上月底增加19.04億美元，再刷歷史新高。不過，外資持有國內股票及債券按市價計算，連同其新台幣存款餘額共有12,978億美元，約當外匯存底215%，同創新高。央行也坦言，台北股市上市櫃股價已經不同以往，外資單日買賣超金額大，匯入匯出都會造成外匯市場波動度加大，坦言調節壓力加重。

台北股市上市櫃股票價格已經不同以往。以5日收盤價格來看，台積電1張股票就要176.5萬，聯發科則要177萬。根據央行統計，外資持有國內股票及債券按計算當日的市價統計，連同其新台幣存款餘額共有12,978億美元，約當外匯存底215%，同創新高。

央行外匯局長蔡烱民指出，以目前外資持有的股票市值和數量來看，買賣金額和數量除了影響台股波動增加，對於匯市也會造成較大影響。蔡烱民也舉例，像外資在本週一賣超新台幣400多億，5日又賣超700多億，或是突然某一天又買超2、300億，由於央行在外匯市場管理以「實需」為原則，去年跟外資溝通後，只要錢匯入就必須進場買股票，一旦賣股票、錢就要匯出，若當日外資賣超金額大，又逢國際美元走強，則新台幣貶值壓力就會比較大，確實也加重央行調節的壓力。蔡烱民說：『(原音)我們的挑戰會不會增加？其實當然會有一點增加，但是因為我們過去這一年多，我們也慢慢的跟市場之間的溝通，還有跟外資之間的一些溝通，我想都慢慢的有越來越好的管理，所以市場本身也有一個目前的價格機制，假設不要出現那種非理性的預期，也就是說當價格到某個價格的時候，那我們因為還是一個經常帳順差，所以這個錢就是會回來。』

央行也坦言，以5日來說，由於熱錢午後大舉匯出，新台幣兌美元匯率一度大貶逾1角、最低下探至31.688元，因此央行緊急動用外匯存底進場調節，尾盤匯價貶幅收斂，最後收31.648元、貶值7.1分，成交量29.71億美元，是今年次大量。至於台股封關日將至，外資近期的賣股、匯出動作是否意味不願意抱股過年，蔡烱民表示，今年春節連假長達9天，再加上交割日影響，得提早至11日封關，整體台北股票市場將休市11天，各家外資在台股參與，都有不同規劃和配置，無法臆測想法。