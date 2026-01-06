外匯存底歷史次高！去年底達6025.5億美元、年增258.76億 穩居全球第四大
〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行今日公布我國去年12月底外匯存底餘額達6,025.5億美元，較上月增加27.62億美元，創歷史次高；全年外匯存底年增258.76億美元，已連續28年成長。我國外匯存底規模在全球主要國家中，僅次於中國、日本及瑞士，穩居全球第四大。
央行外匯局局長蔡烱民表示，12月外匯存底增加主因為匯率因素。由於聯準會降息，12月美元指數下跌1.14%，英鎊、歐元及加幣等主要貨幣大幅升值，央行所持外幣資產折算為美元後價值提高，並在投資收益挹注下，使外匯存底止跌回升、逼近新高。
綜合央行與金管會資料，去年12月外資本金匯入約40億美元，但盈餘與股利匯出約77億美元，外資淨匯出約36億美元。蔡烱民指出，年底出口商有新台幣資金需求，加上投信ETF資金匯回，一進一出大致相互抵銷，12月央行實際進場調節金額相當有限，外匯存底增減仍以匯率變動為主。
此外，央行同步公布去年第三季匯率干預資料。去年第三季央行淨買匯12.87億美元。蔡烱民說明，主要因第三季末外資匯入較為集中，央行進場提供美元流動性，以維持匯市秩序。
央行去年底與美國財政部發布匯率聯合聲明，承諾匯率干預資料揭露頻率由半年一次改為每季一次。未來央行將於每年1月、4月、7月及10月，於官網公布前一季的匯率干預數據，以提升政策透明度。
