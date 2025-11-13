外匯存底歸零？傳關稅談判美開口17兆投資 他大酸「台灣贏了」：台積電再賺就有

台美關稅談判進入尾聲，根據​美媒報導指出，美方要求台灣投資介於韓國3500億美元與日本5500億美元間，外界關注如此龐大的投資金額是否將動用到外匯存底。對此，房產專家帥過頭在臉書發文大酸，感謝台灣談判團隊盡心盡力的全贏了，雖然1949年到2025年存下來的錢都沒有了，但至少面子還在。​​

總統賴清德日前稱台美關稅談判只差「臨門一腳」，不過根據美國媒體Politico報導指出，知情人士透露，美方要求台灣投資「介於韓國3500億美元與日本5500億美元間」，而台灣目標月底前與美敲定協定。

如此高額的投資金額，消息傳出引發關注。國民黨立委賴士葆也在質詢時批評，台灣經濟規模不如日韓，若要比照日本投資5500億美元（約台幣17兆元）或韓國3500億美元（約台幣10.8兆元）？央行是否因此動用外匯存底？

​根據央行之前公布，截至今年9月底，台灣的外匯存底達6029.43億美元，首度突破6000億美元大關，月增55.13億美元，創歷史新高。台灣穩居全球第4大外匯存底國家，僅次中國、日本與瑞士。

大酸台灣關稅「贏麻了」 帥過頭： 錢送美國，再賺就有 ​



對此，帥過頭大酸，台灣談判成功了，只要台灣交出全部外匯，川普對台灣外加的20%關稅會降到15%，出口代表一切，內需火車頭營造只佔0.7%，不動產業只佔0.6%，裝潢、設計師，鋼筋產量減少一半、水泥、馬桶衛浴磁磚、家電、傢俱只是渣渣不計。

帥過頭苦中作樂嘆道，台灣贏得了談判，外匯沒有了，台積電還可以再賺回來，「誠懇的請求各位，沒有對外匯做出貢獻，請閉嘴，你不夠資格講話」，央行請盡量打擊內需，放手用力打，相忍為了出口，錢送給美國，錢再賺就有了。

帥過頭提到，當台灣沒有外匯，沒錢進口也必須壓制內需，感謝台灣政府談判團隊盡心盡力的全贏了，感謝他們的辛勞，雖然1949年到現在2025年，存下來的錢都沒有了，至少面子還在。

