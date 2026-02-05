外匯存底破6044億美元創新高！央行：外資持有資產占215%亦創高點

央行公布1月外匯存底金額為6,044.57億美元，月增19.04億美元，創下歷史新高紀錄。李政龍攝



中央銀行今（2/5）日公布1月外匯存底金額為6,044.57億美元，月增19.04億美元，創下歷史新高紀錄。外匯局局長蔡烱民說明，1月雖非孳息大月，但運用收益增幅較多，且主要貨幣兌美元皆呈現升值，加上1月中旬，央行一度進場賣匯；不過，隨著外資持有權值股的市值與數量增加，截至今年1月底為止，外資持有股票、債券和新台幣存款餘額，共計近1.3億美元，約占外匯存底215%，也創歷史最高紀錄。

根據央行統計，去年12月外匯存底止跌回升，金額為6025.53億美元、月增27.62億美元，創下歷史次高紀錄，來到今年1月，外匯存底連續兩個月突破6000億美元，更突破去年9月以來的高點。

蔡烱民表示，本月影響1月外匯存底有三大因素，一是外匯存底投資運用收益，孳息金額較多，二是主要貨幣兌美元的匯率變動，美元指數下跌1.35%，非美貨幣全面上揚，澳幣升幅最多、上漲4.51%，英鎊升2.16%、日圓升1.66%、歐元升1.51%、加幣升1.32%，人民幣和新台幣分別小漲0.53%及0.08%。

蔡烱民不諱言，1月中旬以前，由於多家重量級科技大廠發放股利，外資淨匯出金額90億，為了避免市場供需失衡，央行進場進行流動性調節，到了下旬之後，買賣趨於平衡，整體來看，外資變動金額不大，但受到股價持續上漲的因素，反映在買賣金額明顯增加，連帶讓匯市波動變大。

蔡烱民指出，國內匯市交易淺碟，新台幣以國內實質需求為主，包括投資海外有價證券、進出口商等，加上外資持有的股票市值跟數量持續增加，現在跟以往的股票面額價差過大，造成股市震盪劇烈，所幸，過去一年多來，央行與市場、外資之間透過持續溝通，只要不出現去年5月的非理性預期，就能透過市場價格機制來緩和波動。

另外，針對美國總統川普提名的聯準會（Fed）主席人選華許（Kevin Warsh）引發金融市場動盪。蔡烱民認為，Fed主席人選先前談論很久，目前對於華許還需要更深入的了解，市場可能是因其縮表和降息的主張而有所反應，但Fed為合議制，每位成員都能充分表達意見，投票跟會議紀錄也很透明，後續將持續觀查。

其他主要國家外匯存底統計，1月份，韓國4008億美元、減22億；印度5629億美元、增33億。12月份，中國大陸3兆3579億美元、增115億；日本1兆1642億美元、增65億；瑞士9146億美元、增111億元；沙烏地阿拉4349億美元、減36億；香港4112億美元、減36億。

