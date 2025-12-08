外匯存底跌破6千億美元 規模仍穩居全球第4大
外資賣超台股，加上新台幣貶值，導致我國外匯存底規模小幅回落。根據央行11月底外匯存底統計，金額為5,997.91億美元，月減4.06億美元，主要受到外資明顯匯出及央行進場調節影響，但整體規模仍穩居全球第4大。
根據資料顯示，11月外資賣超台股逾新台幣3,000億元，本金加計盈餘與股利合計淨匯出約110億美元，為今(2025)年第2大單月匯出量。龐大的美元需求推升匯市波動，造成新台幣全月貶幅達1.98%。央行於供需失衡時適度調節，使部分孳息入帳效果被抵銷，成為外匯存底小幅下降的原因之一。
央行指出，雖然11月是傳統外匯存底孳息增加的月份，但外資匯出力道顯著，而且部分交易日美元買盤偏強，使孳息增量未能完全反映在外匯存底上。而經手的調節操作著重在維持市場秩序，其間匯價雖出現較大貶勢，但屬短期失衡，並未出現失序狀況。
在國際金融環境方面，各主要貨幣在11月走勢分歧：歐元升值0.16%、英鎊升0.67%、人民幣升0.57%；加幣與澳幣分別微幅走弱；日圓貶值1.42%。美元指數微跌0.35%，對外匯存底的外幣資產估值影響相對有限。
比較全球外匯存底，日本11月外匯存底升至1兆1,577億美元、南韓上揚至4,058億美元、印度降至5,606億美元；依10月最新資料，中國大陸為3兆3,433億美元、瑞士9,021億美元、沙烏地阿拉伯4,170億美元、香港4,106億美元。我國5,997.91億美元坐穩第4大外匯存底持有國。
截至11月底，外資持有國內股票與債券的市值加計新台幣存款餘額，共折合1.089兆美元，約為外匯存底的182%。外資動向仍是新台幣匯價的重要影響因素。另一方面，台美於11月完成匯率議題聯合聲明，我國央行將改採「按季公布匯市干預數據」的方式，並以新聞稿或官網更新形式對外揭露。首批資料預計於明(2026)年1月發布今年第3季數據，後續固定在每年1、4、7、11月公告。
市場關注美國聯準會主席遴選與後續政策走向。央行認為，新主席即便被視為偏鴿派，仍須在FOMC(聯邦公開市場委員會)內取得共識，決策將依經濟數據判斷，不致影響聯準會的獨立性。從最新點陣圖來看，美國明年仍有降息可能性，其時點與幅度將牽動美元強弱，也是觀察新台幣走勢的重要因素。
