外匯存底連兩月站穩6000億美元大關！央行揭10月新台幣貶值主因

新台幣兌美元匯率10月貶值2.8角，適逢外資逢高調節、匯出約50億美元，為了維持匯市穩定，央行進場調節，使得外匯存底金額降至6001.97億美元。央行外匯局長蔡烱民表示，10月孳息為正成長，但主要貨幣對美元走弱，台股持續上揚，外資獲利了結，美元需求大，使得新台幣貶值，央行進場買匯阻升，使得外匯存底餘額單月下滑27.46億美元。

10月外匯存底降至6001.97億美元，連續兩個月維持在6000億美元大關，但金額呈現不增反減。蔡烱民說明，影響外匯存底變動有三大變動因素，10月孳息收益正成長，但主要貨幣兌美元指數走貶，帶來1到2個百分點的影響；然而，新台幣在10月續貶，加上中國宣布稀土禁令及關稅等影響，外資獲利了結，美元需求大，央行進場調節，使得外匯存底出現減少。

根據央行統計，10月美元指數升值2.08%，除了人民幣小幅升值0.28%，其他非美貨幣全面走弱，歐元貶1.34%、英鎊貶2.11%、加幣跌0.52%、澳幣跌0.59%，日圓貶值最大、大跌3.58%，新台幣則貶值0.74%。

10月台股大漲2412.81點、漲幅高達9.34%。蔡烱民表示，10月有配息，加上股市大漲，外資賣超金額增加，連同本金以及股利、盈餘匯出約50億美元，使得匯價出現波動，但股市健康反映經濟不錯，目前資金進出並沒有太多問題。截至10月底為止，外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同新台幣存款餘額共折計1兆1537億美元，約當外匯存底192%，兩者再創新高。

對於近期股匯市連動，蔡烱民認為，匯市交易量正常，並無太大變動，外資在股匯市占有重要因素，觀察10月股市跌幅較大的幾天，受到中國管制稀土出口，以及美國宣布對中國加徵關稅等，使得外資匯出金額較大，新台幣出現貶值，央行在那幾天進行調節。

對於美元近期走強，蔡烱民說，美國聯準會（Fed）在10月宣布降息，但主席鮑爾示警12月降息不是確定路徑，使得市場預期心理調整，況且美國經濟各方面條件不錯，資金停留在美元，且公債殖利率上揚，都是推升美元轉強的因素。不過，美國政府停擺，許多經濟數據無法公布，Fed也會多一些觀望，對利率決議進行考量。

另外，近期美國財政部將發布下半年的匯率政策報告，台美談判也有正面進展，央行是否會因應局勢對匯率進行推演？蔡烱民澄清，央行持續密切觀察國際金融市場變動，假設美國三大標準沒有改變，台灣應該還在觀察名單中。

其他主要國家外匯存底統計，10月份，印度5665億美元、減153億，韓國4039億美元、增69億；9月份，中國大陸3兆3387億美元、增165億，日本1兆1487億美元、增62億，沙烏地阿拉4250億美元、減61億，瑞士9117億美元、增189億元，香港4037億美元、減61億。

