外匯存底連2個月走揚 6044億美元創新高

在主要貨幣對美元走升、投資運用收益挹注下，我國外匯存底規模再度寫下新頁。央行公布最新統計，截至今(2026)年1月底止，外匯存底金額升至6,044.57億美元，不僅連續2個月成長，單月增加19.04億美元，更一舉改寫歷史新高紀錄，顯示外匯存底在市場波動中仍穩步推進。

據瞭解，外匯存底能夠再創新高，關鍵在於整體外幣資產價值同步墊高。1月美元指數回落，非美貨幣普遍走升，使央行持有的外幣資產在折算為美元後金額自然提升，加上既有投資運用收益入帳，共同推升外匯存底水位，成為1月規模擴大的主要動能。

隨著外匯存底刷新紀錄，外資在台持有資產規模亦同步放大。根據央行統計，外資持有國內股票與債券若以市價計算，連同新台幣存款餘額，總金額已逼近1.3兆美元，約當外匯存底的215%，同樣寫下新高，顯現出台股市值走揚對資金結構形成放大效應。

央行表示，儘管1月上半月新台幣匯市波動一度加劇，但並未影響外匯存底整體走勢。1月初外資因股市表現強勁及股利發放因素，資金進出頻繁，新台幣供需短期趨於單向，因此適度進場調節、提供美元流動性，避免匯率過度波動。相關操作雖形成部分減項，但仍不足以抵銷匯率折算與收益帶來的增幅。

另外就資金結構來看，1月外資呈現「高進高出」特性。央行指出，外資在台投資本金雖有匯入，但同時伴隨投資收益與股利匯出，尤其台積電等大型權值股股利入帳後，匯出量能明顯放大；加上市值水位墊高，即便買賣張數變化不大，實際涉及的資金仍顯著擴張，使匯市波動幅度擴大，但並未動搖外匯存底累積趨勢。

此外，市場亦關注壽險業近期避險策略調整。央行提到，業者多先調降海外無本金交割遠期外匯(NDF)部位，換匯交易(SWAP)變動相對有限，避險操作採取逐步調整方式。在市場價格機制正常運作下，將持續關注資金流向與匯率變化，透過必要調節維持匯市秩序。從目前數據觀察，即便匯市短期波動加大，外匯存底仍能繼續攀高並刷新紀錄，說明外匯部位結構具備韌性。

