外匯存底6050億美元 外資布局水位逾1.8兆

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外資熱錢流入加上投資收益助攻，帶動我國外匯存底攀升。央行公布最新統計，今(2026)年5月底外匯存底達到6,050.74億美元，較4月底增加25.86億美元，續居歷史次高水準，全球排名維持第4名，僅次於大陸、日本及瑞士。

5月外匯存底回升，主要受到孳息收益與匯率評價因素推升。5月為外匯存底孳息大月，投資收益入帳對餘額挹注效益明顯；匯市方面，央行雖曾進行雙向調節，但買賣匯操作大致相抵，對外匯存底水位影響有限。

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值得注意的是，台股5月持續走高，外資在台資產規模同步放大。截至5月底，外資持有國內股票、債券及新台幣存款餘額，按當日市價折算合計達1兆8,956億美元，金額再創歷史新高，約當外匯存底比率升至313%，首度突破300%大關。

央行指出，5月外資本金加計盈餘、股利匯出後，整體仍淨匯入約60億美元，金額並非特別突出；外資在台資產占外匯存底比率大幅提高，與台股市值上揚有關，反映股票價格上漲後的市值重估，並非單純代表短期資金大量湧入。

近期新台幣匯率震盪受到市場關注。央行說明，匯市並非只受外資進出影響，參與者包含出口商、進口商、金融機構及投資資金等，供需來源相當多元。當新台幣回貶至相對低位時，出口商可能進場拋匯，對匯價形成支撐；加上央行適時進行調節，使新台幣波動相較於股市更為穩定。

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