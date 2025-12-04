外匯存款轉新台幣300萬元 72歲險被假虛擬貨幣詐騙

cnews204251204a01

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

台南市第二警分局博愛派出所，昨（2）日中午接獲轄內1家銀行通報，成功攔阻一起虛擬貨幣投資詐騙案。第二警分局表示，72歲徐姓婦人，準備將外匯存款轉為新台幣約300萬元，再作為「保證金」投入虛擬貨幣平臺，以便成功「出金」並賺取更大獲利。警員陳正利、王于庭等，獲報後迅速到場，與銀行行員合作，共同保住徐姓婦人的財產。

第二警分局表示，昨日中午12時許，博愛派出所接獲中西區忠義路2段1家銀行行員通報，指稱1名徐姓婦人疑似遭到詐騙，準備將外匯存款轉為新台幣並提領約300萬元現金。警員陳正利、王于庭等，立即趕往現場關懷了解。徐姓婦人一開始說詞反覆，先聲稱準備提領300萬元，作為房屋裝潢款，但無法提供相關合約證明。

警方表示，員警細心詢問是否有可疑人士，教導婦人如何應對警方與行員提問。婦人一開始也不願詳細說明，但在員警鍥而不捨的關懷下，她才坦承，這筆款項是她先前投資獲利後，這次準備作為「保證金」，再投入虛擬貨幣平臺，以便成功「出金」，以賺取更大獲利。

第二警分局表示，員警一聽便知道是典型的「假投資詐騙」手法，立即向婦人耐心宣導，近期虛擬貨幣詐騙的典型案例與常用話術，並指出詐騙集團，常利用「保證獲利」、「繳交保證金才能出金」等話術，誘騙民眾匯款。

第二警分局表示，詐騙集團手法不斷翻新，尤其是「假投資」類型的詐騙案層出不窮。民眾應慎選投資管道，切勿聽信來路不明的網路訊息或電話指示，要求匯款或提領現金。

照片來源：台南市警方提供

