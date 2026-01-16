外匯波動影響獲利 台積電「管理匯率風險」關鍵心法大公開

外界關注台積電管理外匯風險的策略，《彭博》報導指出，台積電的核心原則其實很簡單，就是「策略越單純越好」。（圖：取自台積電官網）

新台幣去年出現近40年來最大單日升幅，對企業獲利造成影響，台積電管理外匯風險的策略受到關注。《彭博》報導指出，台積電的核心原則其實很簡單，就是「策略越單純越好」。（請聽AI報導。）

台積電在海外營收占比極高、又身處小型經濟體，台積電財務長黃仁昭受訪時指出，面對龐大的美元部位，公司並不追求複雜的金融操作，而是以最直接、最容易控管的方式來因應匯率波動。

黃仁昭說明，台積電偏好結構單純、透明度高的外匯管理方式，最直接的作法就是把美元換成新台幣，若無法完全消化就透過遠期合約處理，如果還有餘額則持續將美元移轉至以美元為功能性貨幣的海外單位，這樣的流程有助於降低管理複雜度，也讓風險更容易被掌握。

作為亞洲市值最高的企業，台積電2025年全年營收已突破1000億美元，並預期在AI加速器需求帶動下，2026年營收年增幅可望接近30%。黃仁昭表示，在毛利率水準已顯著提高的情況下，匯率波動帶來的衝擊已經相對降低。