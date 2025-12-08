外商壽險透過「分期定期給付設計」 協助高資產家庭傳承
〔記者王孟倫／台北報導〕協助高資產族群打造跨世代的財富策略。外商壽險公司今天表示，推出「美元利率變動型終身壽險」，以「分期定期給付設計」確保資產傳承過程穩健有序，並透過「增值回饋策略」加速財富成長，輔以「動態增額機制」，協助客戶將每一份資產轉化為家族願景的推進力。
在全球財富版圖快速重組的時代，高資產族群的思維早已超越單純的資產累積，友邦人壽表示，他們追求的是跨世代的價值創造與家族願景的延續。根據財政部《2024 年度財政統計年報》顯示，該年遺產稅實徵金額高達417億元，平均每件繳稅322.4萬元，顯示資產傳承已成為高資產家庭不可忽視的課題。
面對台灣高資產族群快速成長，友邦人壽表示，洞悉他們對「未來全局」的高度關注，特打造兼顧靈活性與長期性的保障方案，在風險轉嫁與享有槓桿保障的同時，資產持續創造價值，延續家族的初心與使命。
「高資產族群的理財觀念，更著重於未來的全局思維，並願意及早採取行動」。友邦人壽總經理侯文成表示，高資產族群關注的，不僅是資產的增值，更在意如何運用現有的金錢、時間、知識與經驗，在日常生活與事業經營中做出有意義的選擇，確保每一個決策都能兼顧當下與未來。
侯文成強調，對他們而言，真正的投資，不只是賺錢，而是為未來創造價值與可能性。
「友利雙盈」設計聚焦三大核心價值，協助高資產族群打造跨世代的財富策略。首先，分期定期給付設計讓身故保險金可選擇5年、10年、20年或30年分期定期給付，透過定量與定向的資產傳承規劃，避免一次性大額流失，確保傳承過程穩健並維持家族財務穩定。
其次，增值回饋策略在宣告利率高於預定利率時，保單持續累積增值回饋分享金，可選擇購買增額繳清保險，進一步放大保障，讓資產在保障框架下持續增值。
第三，動態增額機制提供保險年齡在80歲以下，且符合保單約定條件的保戶，每滿5年可以增加基本保額，每次最高20%，累計不超過原始保額，提供靈活調整的彈性。
此外，「友利雙盈」提供生命末期提前給付保險金與失能豁免續期保費等保障機制，確保在重大健康挑戰階段，保障不中斷。投保年齡最高可至70歲，保障年期延伸至保險年齡111 歲，讓高齡族群也能安心規劃，協助高資產族群將財富轉化為長遠的安全與意義。
友邦人壽強調，讓每一份資產不僅守護當下，更引領未來，真正實現「一生守護、跨世代延續」。
