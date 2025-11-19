外國也怕台積電機密被偷！外媒揭衝擊半導體未來：全球都在看台灣怎麼做

台積電再被爆洩密案，前副總裁羅唯仁涉嫌在離職前帶走2奈米製程資訊，隨後轉任競爭對手英特爾（Intel），不只引起國內關注，也吸引外媒目光。《國際財經時報》報導對此直言，此案影響的不只台積電與英特爾2家公司而已，更可能衝擊全球晶片產業與供應鏈，甚至是先進半導體技術的未來。



報導指出，台積電的創新速度長期是半導體業界標竿，若其先進技術外流至其他公司，可能打破現有的產業競爭平衡。台積電設有嚴格措施，以避免商業機密外洩，包括存取控管、高階主管及工程師簽署保密協議，而一旦違規，不僅牽涉台積電本身，也可能波及整個半導體生態系與全球科技供應鏈。



報導提到，此事已促使台灣檢調展開正式調查，以釐清是否涉及違反國安或企業法規。英特爾至今並未出面說明，引發外界對於半導體人才流動的討論，並突顯企業在挖角競爭對手的員工時，必須維持的安全界線。分析師指出，跨公司的人才流動很常見，但若處理機密資料不當，將面臨法律與聲譽風險。

報導表示，此案更點出了企業在人才招募與智慧財產權之間的拉鋸與矛盾，科技公司為搶才競爭激烈，但政府也會嚴密監控可能涉及國安或企業機密外流的情況，特別是在半導體等戰略性產業。

報導強調，若指控屬實，2奈米資料外流可能對台積電與英特爾造成重大衝擊，競爭者可能因此了解台積電的專有製程，以加速自身的技術開發。這影響不僅限於個別公司，更可能波及全球晶片供應、價格與技術領導地位。

報導指出，國際觀察者正密切注意台灣如何處理此案，因為其結果可能成為未來高科技產業智財權爭議的判例。分析師認為，半導體產業恐因本案面臨更多政府與投資人審查，企業將被要求在內控與透明度上更加嚴謹。



報導直言，隨著調查持續進行，全球企業與政府都在密切關注其後續發展，因為結果可能影響到產業運作模式、競爭格局，甚至是先進半導體技術的未來。

