外國人丟數學題求助！台灣網友10秒交卷：幼稚園等級

生活中心／吳宜庭報導



一名外國網友近日在社群平台Threads分享一道幾何數學題，引發大量台灣網友湧入留言區熱烈解答。題目內容是一個三角形，其中兩個內角分別為50度與60度，要求計算第三個角的外角角度。看似簡單的題目，卻意外掀起討論熱潮，許多台灣網友紛紛表示「一秒就能解出來」，甚至笑稱「大量台灣人於五秒內帶著答案抵達戰場」。





這題數學在台灣算送分題？外國人丟題瞬間被秒解：10秒內沒解答幼稚園重讀

許多網友紛紛搶答，「我幫各位簡化題目50°+60°=？」。（圖／翻攝自Threads＠salamyig）

廣告 廣告

不少留言指出，根據三角形內角和為180度，第三個內角為70度，而外角與該內角形成一直線，因此外角角度為180減70，答案即為110度；也有網友直接引用「外角定理」，指出外角等於另外兩個內角之和，50度加60度同樣得到110度。留言區充滿自信滿滿的回應，「一眼就知道答案」、「連一秒都不用」、「國小四年級就該會了」、「台灣人我給你們3秒」、「我學生10秒沒解出來，出去不要叫我老師」。

有網友打趣形容Threads根本是「台灣人的家庭群組」，並非沒有原因。根據流量統計網站SimilarWeb數據顯示，台灣用戶的流量貢獻度超過兩成，高居全球第一。而該名外國網友幾乎天天在Threads發布數學題，近期其中一題瀏覽次數更突破77萬次，留言區卻被大量中文回應洗版，讓網友笑說「滑到最後才發現原來不是台灣人發的」。不少人也觀察到，台灣網友解題時往往三兩行就能給出答案，相較之下，非台灣網友可能需要四到六行推導才能完成。這樣的反差也被認為與台灣人在國小階段打下的扎實數學基礎有關，相關概念至今仍深植腦海，甚至有人表示「台灣人10秒內沒解出來，幼稚園要重讀」。

原文出處：這題數學在台灣算送分題？外國人丟題瞬間被秒解：10秒內沒解答幼稚園重讀

更多民視新聞報導

嚴防「台灣有事」！日拍板9兆防衛預算 創歷史新高

2026跨年北捷42小時營業！2站「進站0元」這樣散場最快

超越365元鹹酥雞！她買「護手霜」被男友罵公主網勸分手

