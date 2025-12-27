外國人丟一道數學題求解 大票台灣人秒答 留言灌爆

近日有位外國人在社群貼出一道數學題，要算出圖片中三角形其中一個外角的角度，沒想到吸引一票台灣人留言解答，大家直呼「這道題一秒就能解出來」，還有人笑說「沒解出來的人幼兒園要重讀」。

一名外國網友日前在Threads貼出數學題，圖片中是一個三角形，其中2個角的角度分別為50度及60度，題目要求算出三角形另一個角的外角是幾度。

貼文曝光掀起熱烈討論，一票台灣人在底下留言解答，三角形內角和為180度，其中2個內角分別為50度及60度，另一角就是70度；水平線為180度，因此答案就是「180－70＝110」；也有人根據外角定理解答，「X＝50度＋60度＝110度」。

許多網友直言，「台灣人一秒就能解出來」、「這個國小四年級就應該會了吧」、「台灣人不會的話，幼稚園要重讀了」、「一眼看就知道是110度了」、「我看到的當下是馬上浮現答案，連一秒都不用」、「沒有秒答真的都是對數學老師不尊重」。

也有人笑說，「大量台灣人於5秒內帶著答案抵達戰場」、「滑下來才發現這不是台灣人發的問題」、「留言區全都是中文，原PO一定覺得莫名其妙」、「發文的人版上還有很多數學問題耶，台灣人要不要都過去秒解？」

