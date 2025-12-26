外國人丟「1數學題」求答案！台灣人全秒殺：看一眼就解出來

生活中心／朱祖儀報導

外國人分享一道數學題求解。（圖／翻攝自Threads＠salamyig）

數學是許多學生最怕的科目之一，但有些題目可能深深烙印在台灣人腦海裡。近來有外國網友分享一道數學題，要算出三角形的其中一個外角角度為何，沒想到吸引眾多台灣網友在留言區搶答，甚至有人笑說，「台灣人10秒內沒解出來，幼稚園重讀！」

一名外國網友在Threads分享數學題，看到畫面中有一個三角形，其中A角是50度，B角為60度，題目要求算出C角的外角角度X。文章曝光隨即吸引眾多台灣人踴躍解答，該貼文瀏覽次數高達72萬人次。

眾人一秒認出這在考外角定理，紛紛表示「X=50+60=110」、「一句話簡單算『外角=2個內角和』，所以X=110」、「一眼看就知110」、「外角定理比較快」、「根據外角定理，X=50°+60°=110°」、「台灣人解這個，甚至不用想到內角和180這個數字。」

還有網友開玩笑說，「台灣人5秒內要答出來」、「終於有一題我會了，110度，台灣人不會的話幼稚園要重讀」、「大量台灣人於五秒內帶著答案抵達戰場」、「小時候最愛這種題目了 會有一種覺得自己數學很好的錯覺」、「台灣人不需要10秒，2秒最多了」、「台灣人的特殊技能：1秒之內看出考點並算出答案。」

