外國人來台學台語 碰「兩大魔王」放棄：世界最難學

生活中心／倪譽瑋報導

外國人學台語，被多樣的音韻和文字難倒，學了一個月就放棄。（示意圖／資料照）

在台灣不少人會講台語，對外國人來說難度似乎比中文更高。近期鄉民PO文分享，其外國友人到台灣留學順便學台語，面對「台羅文」與「八音七調」感到困難，一個月就放棄學台語，並直呼「台語是世界最難學的語言」。貼文曝光，有人認為台語確實不好學，也有人提出，台語學至能和人順暢溝通即可，可以到有用台語對話的環境生活以磨練。

日前鄉民在PTT發文指出，有外國朋友來台灣留學，原以為華語是世界最難學的語言，但學到台語後發現「沒想到台語難度還在華語之上」，也舉出較困難的點有：華語4個音韻、台語有8個；加上完全看不懂台羅文，最後那位外國朋友學了一個月台語就放棄。

不少人看到，也認同台語確實不好學「台語是真的難，比英文難多了」、「找不到人可以對話」、「粵語至少還有新詞彙，文字也比較統一」、「華語本來就比台語簡單了」、「會講台語的都看不懂台羅文了」、「台語世界難」。

也有人提出，台語不必特別鑽研到太深，能用於溝通即可「用台羅下去學自然學不好啊，跟學其他語言一樣，要有那個環境」、「給阿公阿嬤去帶就好」、「真的要學好要實際走到鄉下生活」、「不用特別學，能溝通就好」。



