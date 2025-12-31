外國人來台「看到物價是日本兩倍」不解：真的很同情台灣勞工

生活中心／倪譽瑋報導

一位外國旅客從日本來台灣玩，發現台灣物價與他想像的差很多。（圖／翻攝自抖音）

近期外國人到台灣旅遊發表評論，引發眾人熱議。他表示在日本玩完後再來台，發現台灣大城市的物價幾乎是日本兩倍，食物、夜店等都較貴，雖然和歐洲相比台灣仍便宜，但他不解「領普通薪水的人要怎麼生存？我真的很同情台灣勞工」。網友們看到翻譯後的影片，有人認同、有人認為他拿貨幣貶值的日本來比太偏頗。

日前一位外國旅客從日本來台灣玩，他自拍影片表示「本來以為台灣的物價會比日本低很多」，但發現台灣物價幾乎是日本的兩倍，疑惑「為什麼台灣物價會這麼高？還是我買的東西、去的地方很貴？」好奇台灣的物價「真的比亞洲其他國家高出許多嗎？」

之後他在另一部影片指出，不知道在台灣領普通薪水的人要怎麼生存，他承認自己的薪水在亞洲確實會相對較高、匯率也比較好「但有些東西真的貴到我無法理解」，先前談到台灣高物價，後續有網友留言抱怨薪水很低，他對此表示「我真的很同情台灣勞工，他們如何負擔在這麼貴的國家生活？」但也強調，台灣物價雖超乎自己想像，但和歐洲相比還是較低。

外國旅客感覺，台北的物價較貴。（圖／翻攝自抖音）

不少網友詢問他，覺得台灣哪些東西比日本貴？他回應是日用品、食物、夜店，感覺台灣就是很多東西都比較貴；但他也說，還是有便宜的地方，例如台南玉井的路邊攤，並點名台北「滿貴的」。

影片也被「B.C.&Lowy」翻譯分享，網友們看到，一派認同「他還沒講到房價」、「我也不懂」。一派認為他的觀點偏頗，「如果只是在日本旅遊的話會覺得很便宜，如果在日本定居生活的話，繳稅時保證你會想哭」、「想想日幣匯率貶值，台灣這麼多人去日本買這麼爽不就是匯率？」「他才來一下就下結論，對我來說他是非常資淺的旅行者....非常片面主觀」。

