外國人問路喊「謝主隆恩、多謝大俠」 網笑翻：武俠電影看太多

出國旅遊自由行，偶爾需要問在地人路怎麼走，但若對當地語言不熟悉，很可能會鬧出笑話。有百萬粉絲追蹤的網紅Cheap分享，昨（26）日遇到2位外國人問路，他直接帶對方前往目的地，結果離開前這兩位外國人竟雙手抱拳喊「謝主隆恩、多謝大俠」，讓網友全都笑翻，稱對方武俠電影看太多。

Cheap昨日在臉書表示，台北市泉州街有一間很有名的烤香腸攤，每次去買都有很多人排隊，也有不少外國觀光客會來朝聖，他實際吃過發現那間香腸肥瘦均勻還加高粱，烤起來真的又香又好吃。

廣告 廣告

Cheap透露，昨天在附近用餐時，遇到一對外國情侶出示照片，想到那間香腸攤去吃美食，因為就在不遠處，他直接帶對方前往目的地，沒想到那對情侶表達謝意的方式很特殊，不是直接跟他說謝謝，而是雙手抱拳致意，接著男生先說了一句「謝主隆恩」，女生馬上跟著喊「多謝大俠」，讓他當場傻眼，急忙離開。

網友看完後則笑翻說「就跟我們在日本問路，結果講一堆過時敬語一樣」、「應該跟他們說『大俠請留步』」、「我還以為你會施展輕功離開」、「這應該是看古裝劇學的中文，就跟很多台灣人是看動漫學日文一樣」、「是誰在亂教哈哈，還是他們自己看武俠電影學的」、「遇到穿越時空的朋友們」、「下次可以說他日江湖相逢，再與閣下把酒言歡，咱們就此別過」。

更多中時新聞網報導

丁禹兮洗鴛鴦浴 熱吻鄧恩熙40秒

歸亞蕾合作寇世勳自誇「會挖寶」

利特隔8天再訪台 寵粉擊掌簽名不拒