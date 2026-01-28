外國人坐優先席！老翁烙英文逼問有懷孕嗎？開口討「醫療證明」眾人氣炸

生活中心／王文承報導

一名68歲王姓老翁昨（27）日搭乘北捷時，因不滿20歲潘姓男子坐優先席（博愛座）未讓座，當場指責對方「教育失敗」，雙方爆發口角後，王翁甚至揮拳攻擊，擊中潘男臉部。今日捷運優先席爭議再添一樁，一名年長男性乘客，在捷運紅線上質問坐在一旁的外國乘客為何坐優先席，並不斷逼問「你有懷孕嗎？」更誇張的是，當對方表明身體不適、並非孕婦後，該名男子竟要求對方出示醫療證明，影片曝光後，迅速吸引超過3萬人瀏覽，引發網友撻伐。

外國人坐優先席 老翁烙英文問有懷孕嗎？



一名來台的外國網友在社群平台《Threads》上分享一段影片，畫面中可見，一名年長男性本身已坐在優先席上，卻仍對坐在一旁的外國乘客感到不滿，當場烙英文質問「你是女生嗎？」並表示優先席是給孕婦坐的，接著不斷追問「你有懷孕嗎？」外國乘客回應，自己工作了一整天，腿部非常不舒服，但男子仍不肯罷休，甚至比出槍的手勢大聲咆哮要求「給我看你的診斷證明！」

短短15秒的影片曝光後，立刻點燃網友怒火，紛紛留言撻伐，「只好派出 fumi 阿姨了」、「他自己不是也坐著嗎」、「誰家的老人趕快牽回去」、「年輕人真的很辛苦，遇到這種吃飽太閒的」、「又是老不修在展現老人臭」、「倚老賣老」、「連外國人都逃不過台灣老人情勒」、「他只是想證明自己會講英文，好不容易逮到機會，當然要高調一點」、「這個紅線老頭是不是之前也做過一樣的事？看來是慣犯了。」更丟臉的是，原PO還在留言區貼出一張寫著「搏鬥座 Winner Seat」的哏圖，這讓網友無奈搖頭直呼「丟臉丟到國外」。

