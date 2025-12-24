外國人嫌「台灣食物」世界級難吃：舌頭被這味道淹沒

有外國網友嫌棄台灣食物「世界級難吃」。（圖／東森新聞）





台灣人向來對自己的美食感到很自豪，不過在全世界最大的討論區Reddit上，卻有外國網友表示，他在世界各地旅行了一段時間後，覺得台灣食物最難吃。相關討論轉發到台灣的PTT上之後，引發許多討論。

很甜膩幾乎每樣菜都放糖

原PO在Reddit上發文表示，到不是說台灣食物都很難吃，也是有不錯的料理，但幾乎每道料理都會放糖，像是牛肉麵這種普通的食物，舌頭卻會被甜膩的味道瞬間淹沒，幾天下來，感覺每餐都像是用糖煮的。

附和台灣食物難吃的論點

有網友附和原PO的觀點認為，剛從台灣回來，整體來說對那裡的食物挺失望的，雖然不至於排到最差或很後面的位置，但感覺今年社交媒體上對它吹捧得太過了。

廣告 廣告

他認為，台灣的食物超級油膩，蔬菜少得可憐，就像原PO說的，他們特別愛吃甜食，說實話，完全不明白為什麼一直炒作台灣食物。

還有另一位網友也說，台灣的食物他一點也不喜歡，而且味道都很淡，他在台灣待了兩個月，大部分時間都泡在日式壽司店。

但是他也認為，不過台灣食物也有它的優點，像是刨冰之類的甜點很棒，珍珠奶茶和茶飲店也不錯。但我不太喜歡夜市的食物，而且吃膩了餃子、牛肉麵和包子。

台灣網友看法

對於台灣食物難吃的看法，PTT鄉民則在推文討論表示，「客觀的評比 台灣食物還是在中前段」、「兩個example，一個說太甜，一個說太淡，超級好笑」、「蔬菜少得可憐不可能吧，日本才是」、「台灣食物味道很淡，結果都泡在日本壽司店？你要不要先說說你到底吃了什麼」、「台灣食物世界級難吃，他肯定沒吃過英國」。

但也台灣人認同原PO說法，「夜市難吃是實話」、「真的超難吃，都是澱粉的垃圾食物」、「黃秋生都說了，台灣只有澱粉和cp值，沒有美食」、「台灣食物難吃又不健康 還整天吹」、「台灣食物真的難吃，又甜又油，滿滿加工澱粉」。

更多東森新聞報導

網問「89為何不去擋砍人嫌犯」 他神回：我們看起來會去誠品嗎？

地震速報！ 12/24 17:47左右 臺東地區發生有感地震

這縣市2026敬老加碼！70歲以上免繳健保費、敬老金4倍

