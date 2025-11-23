外國人定居台灣後悔了！列「4缺點」喊：很冷漠

生活中心／楊佩怡報導

台灣憑藉宜人的景色及良好的治安，成為不少外國人的旅遊首選，更有不少外籍人士定居台灣。不過卻有外國人發文直言「後悔來台灣定居」，他坦言一開始是因旅遊而愛上台灣，但真正定居後更讓他感到心力交瘁；不僅如此他還列出4缺點，貼文曝光後，讓不少台灣網友表示讚同。





外國網友發文坦言後悔搬來台灣，因為搬來後讓他更消極悲觀。（圖／翻攝自reddit）

一名在台灣定居、教課的外國網友，近日在論壇 reddit 上以「Regret moving to Taiwan（後悔搬到台灣）」為題發文抱怨，他開頭就直言「搬來台灣是我這輩子最糟的決定」，因為住在台灣讓他更「憤世嫉俗、消極悲觀」；原PO坦言之前來度假時覺得台灣很棒，但在補習班工作後，他認為「住在台灣是種摧毀靈魂的體驗。我感受到的普遍氛圍是：年輕人普遍消沉，整天沉溺於自己的網路世界，或是對萬事萬物漠不關心。工作中人們半數時間連打招呼都懶得說...實在令人沮喪」。

外國網友點出4缺點，直言台灣人是被動熱情，永遠有居高臨下的感覺。（示意圖／翻攝自圖庫Pexels）

原PO指出，大家都誇台灣人很友善，但實際上卻是被動、形式上的禮貌，並非真的熱情。雖然大家都很客氣，但在某種潛意識層面，總覺得無法看清自己在他人心中的定位，「尤其在職場上，他們永遠保持著正式、略帶居高臨下、刻板，或是虛偽的態度」。原PO也分享過去曾遇到台灣人跟他說一些炫耀的話，例如炫耀在台灣有，但在原PO國家沒有的事物。此外，人們常說台灣比許多已開發國家更便宜。原PO則認為，若在當地小吃店買食物確實便宜些，但實際上採買日用品的開銷，甚至比許多已開發國家更高；再加上炎熱的夏季，生活對原PO來說簡直是場煎熬。不過他也點出優點在於，部分地區的山脈景觀與便利性，但這些仍無法彌補他每日積累的不快樂感。

不少網友認為是因為原PO是在糟糕的補習班行業工作，才會覺得台灣不好。（示意圖／翻攝自圖庫Pexels）

貼文曝光後，留言區網友大多數都不認同原PO想法，「聽到這個消息我很遺憾，如果你不喜歡，那就趕快離開吧，不會造成任何損失」、「去某個國家度假並不等於在那裡生活會很有趣」、「這取決於你的工作環境以及你如何應對。如果你不喜歡你的工作，你就不會有愉快的體驗」、「聽起來更像是個糟糕的職場問題，而不是台灣的問題」。

此外這篇貼文也被轉載到PTT上，台灣網友熱議，「台灣人其實冷漠到可怕的地步，不是說不歡迎你的那種冷漠，而是對任何事情都無所謂的心態，只在乎對自己有利益的東西，例如工作股票之類 脫離這些就像死人一樣毫無溫度」、「不然大家為什麼都不生，活在台灣太辛苦了啊」、「氣候很中肯」、「說的基本沒錯，但他是期待什麼才搬來的？」。

