外國人怎看？CNN稱臺「暴力犯罪率低」 星國留學生不敢搭捷運

台北車站發生隨機傷人案，引起全球關注，包括美國的CNN、新加坡的亞洲新聞台、還有路透社等媒體，都強調這樣的攻擊相當「罕見」。尤其有長期駐台經驗的CNN記者Will Ripley更說，台灣向來最為外界熟知的，就是低犯罪率和很少發生類似的暴力攻擊事件；甚至有來台灣讀書的外國留學生表示，暫時不敢搭乘大眾交通工具。

台北發生隨機攻擊事件，外媒表示相當罕見。（圖／達志影像路透社）

北捷商圈隨機傷人案震驚國際媒體，顛覆了台灣一向給人治安良好的印象。CNN等外媒特別報導此事，強調台灣暴力犯罪率低，上一次類似重大事件已是2014年，相隔十年之久。事件發生後，台北警力部署明顯增加，但許多外籍人士仍感不安，專家也提醒民眾面對突發危險時的應對之道，並建議大家在人多場合保持警覺，不應過度依賴「城市安全」的既有印象。

廣告 廣告

CNN資深國際特派Will Ripley表示，像這樣的暴力攻擊在台灣很少發生，台灣向來以低犯罪率聞名於世。CNA主播也指出，台灣過去為外界所熟知的是暴力犯罪率很低，上一次發生類似重大事件已是十年前的2014年。

新加坡亞洲新聞台記者觀察到，事件發生後台北見警率有明顯提升。然而，住在台北的新加坡留學生Irene Chok仍感到不安，她表示至少在這週內不敢搭乘大眾交通工具，現在不管去哪裡都會選擇騎腳踏車。

來台旅遊的新加坡觀光客Andy Ho向亞洲新聞台分享了他的觀察，他很訝異事發當下台灣民眾異常冷靜。即使在現場可以看到煙霧從捷運站竄出來，大家都只是站著，似乎想要了解應該繼續往前走還是往回逃命。

風險管理專家Tony Loughran解釋，這其實是人類面對突發威脅時產生的一種本能反應，就像「凍結」一般。他認為這是因為人們不敢相信事情發生了，所以就像被強燈照到一樣無法動彈。

專家提醒大家，遭遇危險時，應盡可能避開攻擊者的視線，不應該依賴「城市很安全」的印象與經驗而降低警覺。畢竟孤狼式攻擊本質上難以預測，前往人多場合時，務必提前評估周遭環境與動線。

更多 TVBS 報導

馬籍詐騙車手嚇到腿軟！提款機領12萬被逮「錢灑滿地」跌坐在地

羅伯萊納夫妻陳屍自宅 次子遭拘留 LAPD仍稱「疑似他殺」

「大氣河流」強襲美華盛頓州！ 24hr降逾150毫米雨量 急撤10萬居民

派拉蒙搶親大戰！川普發話「沒挺Netflix」 痛批CNN：必須被出售

