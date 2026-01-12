「外國人愛台灣」爆紅假影片各種花式吹捧，為何鄉民們就是愛看？

文：林若翰

多虧YouTube的演算法，我被推播了一則影片，該影片的標題瞬間吸引了我的目光。

關鍵字大致如下：「英國廣播收視率76%」、「倫敦教授」、「台灣凌晨的便利商店」、「震撼故事」、「小小國家竟然做到這些！」讓我詫異的是，這部打著「農場文」式標題的影片在我撰稿的當下已經獲得了近兩百萬的點閱。

觀看完這部影片之後，我順手滑了影片底下的評論區，卻在那一刻感受到一種無比強烈的疑惑——與其說疑惑不如說影片本身和觀眾反饋實在是「有趣」的。

廣告 廣告

真實故事vs小說形式改編

台灣城市街景空拍影片、歐美白人特徵的免費影像素材構成整個影片的主體，參雜BBC主播台片段與看似介紹台灣遊憩景點的白人男性畫面。貫穿所有畫面的是那語氣平淡、語調一致、發音詭異、語速凌亂的AI朗讀。

影片中的文本以「英國廣播公司(BBC)播出了一個震撼人心的故事」作為開場，接著文本不出意外地朝向俗套的「愛台灣」模板敘事發展：一個外國人來台灣的震撼體悟、台灣是如何的好以及好多外國人也想要來台灣。早就知道故事走向的我無法克制地分心去看畫面左上角那四個大字「真實故事」。

事情忽然變得有趣了起來，整部影片大概只有「英國廣播公司」、「英國」、「倫敦大學」、「板南線」、「便利商店24小時營業」的這些「名詞」是真實的。仔細看一下影片下方說明欄的小字，標示著：「小說形式改編」，於是，這兩個極其矛盾的概念在敘事中同時並存著。

小說藉著一系列的場景建構，目的無非是讓讀者可以徜徉在作者想像的「真實之中」。不能說小說就等同於全然虛構，但是小說的讀者本身就會意識到「小說世界」與「現實世界」存在差異。

然而，回頭看這部影片裡頭對「真實故事」的強調，用了大量「真實地點」，把權威性的「真實新聞機構」拉來為文本背書，搭配貌似「新聞標題」的文字，影片全篇只有開頭5秒不到的時間裡曖昧地寫下：「為了保護個人隱私，我將故事的內容做了部分改編後再分享給你。」

殊不知這些「真實」的詞彙是為了包裝一個脫離事實且荒誕的「虛假」內容，讓影片中的文本在閱聽人眼中為真，換句話說，這是一種欺騙行為。如此意圖呈現錯誤脈絡的真實材料與捏造不實內容，不正是典型假的新聞（Fake News）樣貌嗎？

而這就必須談到作者的「機敏」和「出彩」之處了。當人們質疑或批判該影片中的內容時，例如，「電視收視率怎麼可能達到76%？」；「原始的BBC新聞報導在哪裡？」；「來台灣的倫敦大學語言文化學系的麥教授是誰（事實上倫敦大學並無這個系所）？」此時，作者只要拿出「文本是小說形式改編」即可為自己完美辯護，全身而退。

因為相信所以真實

那麼，這樣一眼就能辨識的「虛假」內容在受到逾兩百萬人的觀看後，我不禁好奇人們對這則影片的看法。以下摘錄了幾則按讚破千的留言：

「國內老是有些人一直在貶低自己國家，但只要出國後，跟自家比較，台灣真的是個非常適合居住的環境……真的要珍惜這個地方。」

「因公司需要經常國外出差，直覺體會台灣真的是最適合人居住的地方，這不是口號這是事實，請大家愛護台灣保護好這片土地。」

「去過很多國家後發現，台灣真的是非常適合長居的國家，非常便利 、安全還有人情味，物價還相對便宜，台灣好棒！」

這些最受歡迎的留言表面上是讚頌「台灣最棒」，然而深層次則是認同影片中的「虛假」敘事。留言者將個人經驗與影片中的虛假敘事相結合，進而強化自己對「台灣最棒」的信念。意味著，即便影片的敘事本質為「虛假」的，而且捏造的過程堪稱粗糙，可是留言者同其他按讚的閱聽者對此仍毫不懷疑，欣然附和。

這或許能歸究於台灣對於媒體素養教育的深化不足，致使人民對於假訊息識別的意識低落，擁抱極其明顯的虛假卻渾然不知。的確，假訊息、假新聞的判別需要依靠教育來實現。但是，撇除這個部分，我們應該去探討的是：這影片如此的假，為什麼還有人相信它是真的？

如果今天影片內容換成：「外星人教授騎著飛行毛毯來台灣後大吃一驚」，還有人會相信它是真的嗎？也許該影片抓住了某些關鍵要素，讓閱聽人甘願放棄理性，貿然地信以為真。在此，「真實」不在於敘事是否本於「事實」，而是閱聽人受到訊息刺激後所引發的情緒與情感是否回應了他的信念，對閱聽人來說這種經歷才是無比「真實」的。

虛假中的真實

由於台灣在國際上的尷尬地位，遭受中國打壓的消息時有所聞，台灣想要成為國際上不可或缺的一份子，卻不得其門而入，這使得台灣社會始終瀰漫著一種對於國家處境的無力感。

近年來，隨著半導體產業的興起以及國際級體育賽事的風潮，台灣出現了一個擴及官方和民間的口號：「讓世界看見台灣」。這句口號不僅是政治上的宣傳行銷，它也反映了台灣人民內心長久的渴望，一個根深蒂固的信念：想讓國家／台灣人的「好」被「世界」在乎。

在影片的敘事裡，台灣人被西方已開發國家的「白人高階知識分子」在乎，被西方已開發國家的無數國民在乎，被權威性的西方國際傳媒在乎。

綜合上一段所述，可以肯定地說作者完美抓住台灣人被「世界」在乎的渴望，影片根據條件量身訂製滿足台灣人需求的文本。除此之外，文本也提供台灣人額外的「面子」，換言之透過比較（英國沒有但台灣有）和大肆吹捧的橋段，讓台灣人產生包括快樂、驕傲、自豪等情緒與情感。

總而言之，所有渴望的填補與精神的勝利都緊緊地攀附在文本上，只需憑藉全然相信文本即可獲得，當台灣人被文本敘事勾起強大的情緒與情感共鳴時，此刻的主觀感受是無比「真實」的。

結論

我們可以說，所謂「虛假」、「真實」看似二元對立的概念，其實有著難以劃分的模糊難空間。誠如該影片的文本雖然充斥著「虛假」，卻同時也反應出「真實」。這個真實不單純指涉真實的地點、地標或機構，而是存在於社會中的文化現象和文化脈絡給予人們想像的「真實」。

所以，與其探討「什麼是真實的」，不如去討論「什麼被認為是真實的」。在台灣的國家主體意識萌芽的今天，人們急需藉由文本去「想像」對於國家的共同信念，接著「信以為真」得以建立國家認同或增加國家自信。正如這部影片所示，它提供一個想像的媒介，使人們沉浸於台灣的美好之中，恣意地享受著快樂與驕傲。

至於「麥教授是否真有其人？」、「BBC有沒有這篇報導？」，在人們追求國家認同的敘事下，文本是否本於事實似乎也就無關緊要了。

延伸閱讀

歐美網紅鼓吹「低睪酮恐慌」：T-Maxxing背後，被扭曲的男子氣概焦慮

純度高四千倍！英國企業太空設廠，要製造地球做不出的完美晶片