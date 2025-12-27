外國人拋數學題求救！「台灣隊」支援前線場面超壯觀

外國人丟數學題求助吸引大批台灣人解答。圖／翻攝自Threads

Threads（俗稱脆）是台灣人近期最愛的社群平台之一，連在世界各地網友的文章中，也能感受到滿滿「台味」。近日有名外國人貼出一道數學題，詢問三角形「外角」該怎麼計算，再次讓「台灣隊」出面幫忙，掀起熱議。

三角型「外角」怎麼算？一票台人笑了：小四題目

一名網友在Threads上貼出一道數學題，試問網友若三角形其中兩個角度分別為50度及60度，那麼另一角的「外角」為幾度。

貼文曝光後，不少熱心的台灣人紛紛留言替原PO解答，表示三角形三個角度總和為180度，目前已知其中兩個角為50度、60度，因此求出第三個角為70度。

廣告 廣告

然而，水平線為180度，得出外角為180度減70度＝110度。也有人一秒算出答案，表示根據外角定理，兩角相加即為答案。

有網友詢問三角形外角怎麼計算。圖／翻攝自Threads

該篇貼文也因演算法，吸引大批台灣網友留言報到，紛紛表示「我們先假設 X=110 啊，假設對了」、「台灣人10秒內沒解出來幼稚園重讀」、「這1秒就能解出來」、「110 trust me I‘m Asian」、「終於有一題我會了」、「這是四年級的題目」、「都是台灣人在解答」。

台人愛滑Threads成世界第一！詐騙、假訊息、騷擾問題樣樣來

台灣人沉迷Threads已非新聞，根據SimilarWeb網站統計，Threads在全球日活使用量突破1.3億人次，其中台灣人就貢獻超過1/4的流量，排名世界第一。不過，隨之而來的除了豐富的資訊外，同時也屢屢爆出詐騙、假資訊等爭議。

近日更傳出台人「過度好客」，於世界各國網友的文章簽到、打招呼，甚至「大量留言轟炸」，造成原PO感到壓力，甚至覺得被騷擾，也考驗台灣人如何正確且友善地使用社群軟體。



回到原文

更多鏡報報導

62歲大媽痛失獨子！拼命「懷上二胎」淚喊：我兒子回來了 網一面倒反應

不是夜市！韓國旅客對台灣「這項服務」愛不釋手 大讚：不可思議的新世界

才穿10分鐘...女雙腳被精品鞋「磨出大洞」留疤 退貨遭店家回懟：妳沒穿襪子