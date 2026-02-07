外國人持有竹市房產逾1.3萬棟 馬來西亞籍擁竹市房產居首位

外國人持有新竹市房產逾1.3萬棟，其中又以集中在東區的房產，且以馬來西亞籍擁竹市房產居首位為特點。(記者洪美秀攝)

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府地政處近期公布外國人在竹市持有不動產統計，截至去年10月共有1萬3628筆(棟)，較前年減少16.38%，且以東區最集中，分析原因與鄰近新竹科學園區，外籍社群聚集、擁有多所國際學校、生活機能完善為主因，吸引不少外籍人士選擇在東區定居。其中又以馬來西亞籍擁竹市房產居首位。

地政處分析，竹市外國人購置不動產以馬來西亞籍最多，其次是美國與香港地區。初步分析，台灣是馬來西亞主要留學地、語言、生活文化相近，在學業、職涯及生活便利性上都具有優勢，使得馬來西亞籍人在竹市購屋意願高於其他國籍。

廣告 廣告

經統計，竹市前年外國人士取得不動產為139筆棟，去年至10月止為135筆棟，呈現持平，研判與不動產交易市場政策(第7波信用管制措施)及全球性關稅影響下，案件數量呈現放緩趨勢有關，但外國人持有比重占全市房地交易市場比例仍屬穩定。

地政處補充，基於平等互惠原則，外國人在台灣取得土地權利，必須以其本國法律，允許我國人民在該國享有同等權利為前提，及需符合土地法規定取得目的及用途限制，經向地政事務所申請受理後，還需送直轄市或縣(市)政府核准，才能取得。

目前竹市幸福宜居網2.0，具直覺式介面與3D圖資查詢功能，其中「外國人土地或建物查詢功能」，可清楚結合圖資呈現外國人在竹市各行政區取得情形，可協助民眾快速掌握資訊，可上網查詢新竹市幸福宜居網。

【看原文連結】

更多自由時報報導

「蝦」外交！中國狂買「這國」蝦子拉攏

誰翻車？台股突爆「違約交割」創今年新高

傳三星喊2奈米訂單翻倍 外媒點出追趕台積電一大破綻

聯合國快斷炊北京見死不救？中學者吐實中國手頭也很緊

