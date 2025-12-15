外國人掃台灣房產！ 「馬來西亞」買最多 專家曝身分

超越美日港，馬來西亞去年買9519坪成最大買家。（圖／TVBS）

馬來西亞人成為台灣最大外國買房勢力，去年購入9519坪房地產，增幅達45%，超越美國、日本和香港，成為台灣房市最大的外國買家。專家分析，這些買家主要是高資產華僑，投資目標集中在雙北市、台中和高雄等都會區，偏好30至50坪的中坪數住宅。然而，普通馬來西亞人在台灣買房仍面臨頭期款高達4至5成、貸款困難等障礙，導致許多在台生活的馬來西亞人選擇租屋而非購屋。

在台灣已生活10年的馬來西亞人李濃慷表示，外國人若沒有台灣身分證，不僅難以取得銀行貸款，還需支付高達4至5成的頭期款才能買房。他在板橋經營肉骨茶店，從2015年至今，店面和住處都是租賃的。李濃慷進一步解釋，同樣的資金在馬來西亞吉隆坡市中心可以買到3間房子，且通常還附贈車位和家具。

來台10年不買房，大馬人李先生說，因為貸款難，加上頭期款高。（圖／TVBS）

馨傳不動產智庫執行長何世昌分析，來台買房的馬來西亞人與一般在台馬來西亞人情況有所差異，主要是因為購房者多為投資而非自住，且以高資產華僑為主。他指出，馬來西亞房市疲弱、供給過剩，同時新加坡嚴格查核海外資金，可能促使資金轉向台灣房市。何世昌也提到，這些買家的真實背景仍有待釐清，不排除部分資金可能來自中國。

大馬為何來台買房? 專家認為星國嚴查海外資金。（圖／TVBS）

過去5年來，香港和馬來西亞是台灣房地產市場的兩大外國買家，合計購入10.15萬坪的房地產，面積接近一座台北101大樓。雖然外國買家展現強大購買力，但台灣房地產市場仍主要由本地需求主導。馬來西亞買家主要集中在雙北、台中和高雄等都會區，偏好購買30至50坪的中坪數住宅，顯示他們對台灣房地產市場的獨特偏好。

