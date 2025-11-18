外國人最愛夜市出爐！饕客讚「冠軍」：就愛經典小吃

生活中心／李筱舲報導

台灣的「夜市文化」深受國、內外朋友喜愛，根據交通部觀光署2024年統計資料顯示，去年來台旅遊的外國遊客造訪的景點中，夜市以83.84%的占比拿下第一名。而觀光署也公布了去年度最受旅客喜愛的台灣夜市排名，沒想到竟由「這夜市」勇奪冠軍。





據交通部觀光署公布的資料顯示，去年外國旅客最多造訪的景點為夜市，而最愛的夜市由「饒河街夜市」勝出。（圖／翻攝自交通部觀光署官網）

夜市是台灣最具代表性的文化特色之一，各種吃喝玩樂的需求都能在這裡一次滿足，是許多外國旅客來台必定造訪的景點。根據交通部觀光署公布的《2024年來台旅客消費及動向調查》，去年來台的外國旅客主要遊覽的景點前五名依序為：夜市（83.84%）、台北101（57.04%）、西門町（含西門紅樓）（56.13%）、中正紀念堂（42.16%）、以及九份（41.37%）。而在夜市排名方面，饒河街夜市以35.6%的占比奪下第一名，其他4名依序為：士林夜市（31.09%）、寧夏夜市（21.19%）、台中逢甲夜市（11.21%）、以及高雄六合夜市（8.34%）。

饒河夜市的美食深受大家喜愛，民眾表示饒河夜市有具特色的經典小吃、攤位種類也豐富。（示意圖／翻攝自臉書粉專《台北捷運 Metro Taipei》）

而先前，也有許多關於饒河夜市的評價和討論，許多民眾認為，饒河夜市擁有具特色又美味的「經典小吃」，攤位種類也豐富，逛起來很有傳統夜市的氛圍感，交通上也很便利。但也有民眾反應夜市在熱門時段人潮過多，動線擁擠，建議避開週末晚間並事先鎖定想造訪的攤位，以節省等待時間。

原文出處：外國人最愛的「台北夜市」出爐！「它」奪冠饕客讚：經典小吃最對味

