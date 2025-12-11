外國人東京購屋比例翻倍！台灣人買最多 遠超陸客

日本公布最新數據，今年上半年東京23區，外國人購買新建大樓的比例，比去年多了兩倍，其中蛋黃區，像是澀谷、港區，外國人購屋占比達到7.5%。過去大多是陸客來投資炒房，但今年台灣人在東京的購屋戶數，已經遠遠超過中國買家。

東京房價持續飆高，日本也準備祭出外國人購買房地產的管制措施，希望遏止炒房歪風。（示意圖／shutterstock達志影像）

外國人在東京房市的熱絡投資成為近期焦點，今年上半年東京23區外國人購買新建大樓的比例較去年增加兩倍，特別是在澀谷、港區等蛋黃區，外國人購屋占比高達7.5%。值得注意的是，台灣買家已取代過去以陸客為主的投資模式，在東京的購屋戶數明顯超越中國買家。這股外國投資熱潮加上建材和人力成本上漲，導致東京房價持續飆升，使當地民眾面臨購屋困境，日本政府也計劃跟進韓國、澳洲等國家，準備實施外國人購房管制措施。

根據日本國土交通省的統計數據顯示，2025年上半年台灣人在東京23區總共買下192戶新建公寓，遠超過中國人的30戶。外國人赴日買房的占比也來到3%，是去年同期的兩倍。這種外國人搶購新建公寓的現象，讓日本民眾大喊買不起。一位東京民眾表示，雖然有去看新建公寓，但價格太高了，實在很難負擔得起。

在澀谷、新宿等東京蛋黃區，海外人士購買新建公寓的比率更是高達7.5%。另一位東京民眾提到，本來想換房子，但因為價格上漲太厲害，所以暫時先等等。造成日本房地產價格不斷上漲的原因，除了外國投資客增多外，還包括建材價格高漲以及人力成本等多種因素。

面對外國人炒房現象，韓國和澳洲已紛紛祭出管制措施。澳洲會加徵收手續費和土地稅等費用，而南韓則要求外國人購買房地產前需先審核。NHK記者報導，南韓的管制措施包括要求外國人必須事先獲得行政部門的批准，在4個月內入住，並要求購買者實際居住滿2年。

對於這些管制措施，一位韓國民眾認為，雖然這可能沒辦法成為徹底的解決對策，但無論如何，或許多少能阻擋一些投機行為。日本政府也準備在一年內祭出外國人購買房地產的管制措施，希望能夠遏止炒房歪風，維護本地民眾的購屋權益。

