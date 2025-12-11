外國人東京購屋比例翻倍！台灣人買最多 遠超陸客
日本公布最新數據，今年上半年東京23區，外國人購買新建大樓的比例，比去年多了兩倍，其中蛋黃區，像是澀谷、港區，外國人購屋占比達到7.5%。過去大多是陸客來投資炒房，但今年台灣人在東京的購屋戶數，已經遠遠超過中國買家。
外國人在東京房市的熱絡投資成為近期焦點，今年上半年東京23區外國人購買新建大樓的比例較去年增加兩倍，特別是在澀谷、港區等蛋黃區，外國人購屋占比高達7.5%。值得注意的是，台灣買家已取代過去以陸客為主的投資模式，在東京的購屋戶數明顯超越中國買家。這股外國投資熱潮加上建材和人力成本上漲，導致東京房價持續飆升，使當地民眾面臨購屋困境，日本政府也計劃跟進韓國、澳洲等國家，準備實施外國人購房管制措施。
根據日本國土交通省的統計數據顯示，2025年上半年台灣人在東京23區總共買下192戶新建公寓，遠超過中國人的30戶。外國人赴日買房的占比也來到3%，是去年同期的兩倍。這種外國人搶購新建公寓的現象，讓日本民眾大喊買不起。一位東京民眾表示，雖然有去看新建公寓，但價格太高了，實在很難負擔得起。
在澀谷、新宿等東京蛋黃區，海外人士購買新建公寓的比率更是高達7.5%。另一位東京民眾提到，本來想換房子，但因為價格上漲太厲害，所以暫時先等等。造成日本房地產價格不斷上漲的原因，除了外國投資客增多外，還包括建材價格高漲以及人力成本等多種因素。
面對外國人炒房現象，韓國和澳洲已紛紛祭出管制措施。澳洲會加徵收手續費和土地稅等費用，而南韓則要求外國人購買房地產前需先審核。NHK記者報導，南韓的管制措施包括要求外國人必須事先獲得行政部門的批准，在4個月內入住，並要求購買者實際居住滿2年。
對於這些管制措施，一位韓國民眾認為，雖然這可能沒辦法成為徹底的解決對策，但無論如何，或許多少能阻擋一些投機行為。日本政府也準備在一年內祭出外國人購買房地產的管制措施，希望能夠遏止炒房歪風，維護本地民眾的購屋權益。
更多 TVBS 報導
歐盟將投入1093億支持關鍵原物料供應 降低對中依賴風險
烏金報到！ 卡車卸貨如瀑布般 成本高漲養殖戶要「棄養」
最低薪資調漲驚現連鎖反應！保全業「導入AI」降成本 勞資攻防全面開打
最失望的5東京景點！晴空塔、澀谷皆上榜 第一名竟是知名商圈
其他人也在看
血洗投資客十年有成！新板特區「抬頭路過都是豪宅」五鐵共構與百貨雲集 新北頂級新聚落｜豪宅報報
新板特區有新北市信義計畫區之稱，同樣是市政府所在地，百貨、商業大樓林立，新板特區更為獨特，擁有五鐵共構的板橋車站，交通條件更為優越，更是頂級豪宅聚落，有高達50%都是80坪以上的豪宅，含金量相當高，如今不僅預售豪宅破百萬元，今年中古豪宅也出現第一個晉升百萬俱樂部成員。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 29
比價下的最強黑馬！新北唯一270度水岸景觀 幣圈富豪搶進中和左岸「台北客一看就回不去了...」｜豪宅報報
在高端住宅動輒破億元的時代，豪宅買方越來越精打細算，比價心態也越發明顯，當台北市的傳統豪宅大直水岸豪宅與大安森林公園豪宅總價不斷攀升，新北市中和遠雄左岸在後疫情時代逆勢成為「豪宅比價下的最強黑馬」。這裡不僅擁有新北市唯一坐擁270度河景與台北101大樓珍稀視角的百坪水岸景觀豪宅，單總價又遠低於北市水岸豪宅，讓許多醫師、律師與會計師等高資產族在比較CP後，把目光移向左岸，甚至有年輕虛擬貨幣投資族也以不到台北市一半的預算，豪氣購入百坪大戶並砸數千萬元裝潢，形成此區獨特且多元的富人區買盤樣貌。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 3
台中核心富人區冷掉？七期豪宅「十年房價空笑夢」平盤微跌：3大關鍵因素揭密｜豪宅報報
近年台中房市強勢走揚，西屯房價一路上攻，但被視為豪宅核心的七期市政特區卻呈現截然不同的走勢，根據實價登錄，七期市政特區豪宅近10年房價微跌0.9%，在高總價門檻、限貸政策與大坪數供給等因素交織下，陷入高檔盤整，市場反應明顯保守。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 18
台積電設廠效應 雲林北港房價大漲近3成 嘉義市快見4字頭
台積電（2330）嘉義先進封裝廠裝機明（2026）年正式量產，周邊房價已先漲一~三成。住商機構觀察實價登錄數據，長期屬房價凹陷區的雲林縣，該縣房價大漲，如北港鎮僅隔一年房價即大漲近三成，新案平均成交單價每坪來到24.7萬元；至於大嘉義地區則以太保市、嘉義市兩市房價漲勢最猛，嘉義市新案行情則來到38.3萬元，快見4字頭。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 6
2026等得到甜甜價嗎？4大利空悶燒「極端房市」買房比誰口袋深｜房市觀點
時光飛逝，2025年即將進入尾聲。這一年房市關鍵字用一句話形容：「量縮價緩跌」。受到政府打房、央行限貸影響，今年不論是看屋量、成交量，甚至是預售市場的買氣都明顯降溫，建商推案開始收斂開價策略，目的只求能「順銷」。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 9 小時前 ・ 1
雲林成房市黑馬！北港房價1年暴衝2成7 專家指與「台積電」有關
房市買氣急凍，雲林房價卻逆勢走揚！據實價登錄，雲林新案平均單價已到26.1萬，其中北港新案24.7萬、年漲幅2成7，相當驚人！在地房仲指出，台積電進駐嘉義，外溢買盤帶動北港房價走揚，使區域房價更加有撐。（陳韋帆）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 4 小時前 ・ 11
昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我
梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 102
好天氣要沒了！全台凍3天「恐跌破10度」最冷時段曝 雨下最猛地區出爐
中央氣象署表示，今（10）日受到東北季風減弱影響，水氣逐漸減少。台北一早就出了太陽，暫別濕冷天氣讓人神清氣爽。未來天氣狀況，也持續受到關注；對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，強冷空氣這天南下，且有增強為大陸冷氣團的趨勢，「這時間」最冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 9
入冬最強冷空氣報到！鄭明典點出1現象「快速降溫」 恐冷到這天
鄭明典在臉書發文分享氣象署的地面天氣圖指出，位於右側的冷高壓偏北出海，將為台灣帶來較強的東北季風，水氣增多但氣溫下降幅度有限；而左側1054百帕的強勢高壓則沿著青藏高原移動，預期將帶來「快速降溫」的乾冷空氣，使氣溫轉變更加劇烈。此外，鄭明典也提到，預報員在台...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 6
棒球》「問題大於話題」 曹錦輝赴中國打球機會渺茫
中國城市棒球聯賽（CPB）明年1月立春聯賽開打，日前傳出林益全和曹錦輝將赴對岸發展，如今林益全確定加盟上海正大龍，曹錦輝則因身分特殊又牽涉敏感的政治議題，「問題大於話題」，明年打立春聯賽的機會非常低。44歲的曹錦輝在2009年涉及「黑象事件」遭兄弟象開除，同時中職聯盟宣布永不錄用，2014年他赴澳洲自由時報 ・ 1 天前 ・ 27
恢復台灣邦交？宏都拉斯大選開票99% 親中總統急跳腳
即時中心／林韋慈報導根據路透社報導，宏都拉斯大選計票至9日完成99.40%，國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）以最高得票數宣布當選；自由黨（Liberal Party）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）則位居第二；執政的自由重建黨（LIBRE）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）則以19.29%敬陪末座。民視 ・ 23 小時前 ・ 214
女兒哭喊屁股癢！年輕媽擦完藥挖出「4條蟯蟲」籲：這事不要做
一名年輕媽媽近日分享，女兒睡前哭喊「屁股癢」，幫忙擦藥膏也不見好，仔細一看竟發現爬出「3~4隻白色物體」，近看驚覺是蟯蟲，不禁感嘆「貼屁股是真的有它道理」。對此，她也呼籲家長一定要注意孩子的衛生，「這件事」千萬不要做。鏡報 ・ 3 小時前 ・ 3
余天自爆「罹患癌症」 已經開刀切除：跟李亞萍分房了
胡瓜11日找來余天、余祥銓父子、黃西田等人一起為公益演唱會「鑽石舞台」宣傳。余天久違現身，他近年其實已經半退休，不願意再上主持，也不願意再表演，一切都是因為聽到做公益，「我就完全不問價碼了！隨便他們開。」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 75
請假新制2026元旦上路！ 全勤獎金按比例扣、未逾10天禁予不利處分
勞工請假規則於12月9日公告修正，自明（2026）年1月1日施行。本次修正條文為第7條、第9條，並增訂9-1條。其中，最受矚目的是為避免雇主利用全勤奬金制度，對勞工請普通傷病假而扣發其全數之全勤奬金，造成勞工請病假而有不利益之恐懼，其全勤奬金僅得按請普通傷病假日數依比...CTWANT ・ 8 小時前 ・ 18
新款「皮蛇疫苗」2劑最高1萬8！各縣市補助一次看
帶狀皰疹疫苗是預防帶狀皰疹最好的方法，目前帶狀皰疹疫苗單針就要價最高5000元，新款基因合成疫苗「欣剋疹」單劑最高要價9000元！對此，近期不少地方政府已著手對弱勢及高風險族群民眾，提供帶狀疱疹接種免費或定額補助。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 14
強尼戴普戴300日圓扭蛋「玉米筍戒指」爆紅！價格飆漲20倍 設計師：正在討論再販
好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）不久前赴日參加「2025 東京動漫展」（Tokyo Comic Con 2025），卻沒想到有眼尖的網友發現，強尼戴普左手小指上配戴了一枚造型相當特殊的戒指，近看竟然是一根「玉米筍」。經過網友的比對發現，這並不是什麼昂貴的名牌飾品，而是日本扭蛋品牌 Brightlink 在 2021 年 7 月推出的「玉米婚約戒指」（コーン約指輪）系列玩具，轉蛋售價僅需 300 日圓（約新台幣 60 元）。強尼戴普配戴的正是其中一款「玉米筍」造型戒指，所以在曝光後網路上拍賣的價格居然飆漲了數十倍，原設計者也非常驚訝。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 5 小時前 ・ 1
有性生活的人注意！男人感染HPV後，身體有「2個訊號」，一眼就能看出來
50歲的李先生（化名）日前晨起運動時，意外發現私密處皮膚多了幾個淡粉色小疙瘩。起初他以為只是汗疹，並未多加留意。但幾天後，異常搔癢與異味反覆出現，他終於決定就醫。檢查結果讓他吃了一驚：醫生告訴他，這正是男性感染HPV（人類乳突病毒）的典型早期訊號。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 16
朱孝天被踢出F4！律師曝1關鍵「玩崩了」：被捨棄也是剛好
F4睽違多年合體推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，由言承旭、吳建豪、周渝民攜手阿信與周杰倫合作，象徵經典男子團體再度集結。然而成員朱孝天缺席，引發粉絲熱議，甚至讓多年來團體內部相處的裂痕再次浮上檯面。有律師就分析朱孝天「玩崩」關鍵，就是他高估自己的重要性。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 40