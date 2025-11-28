外國人用大同電鍋煮飯 照片曝光 台灣人暴動：做錯了

大同電鍋可以煮米飯、煮湯、蒸食物，方便又不容易出錯，是台灣家庭必備的家電。不過一名旅居台灣的外國球員近日嘗試用大同電鍋煮白飯，並在社群曬出照片，只見內鍋裡的水加太多、外鍋沒加水，煮完後竟然還把白飯全部倒在外鍋，讓大批台灣網友急喊，「不是這樣用的！」

來自加拿大的齊曼加（Jordy Tshimanga）目前效力於TPBL台新戰神，已在台灣居住數月，他日前在Threads上傳影片，嘗試用大同電鍋煮白飯，有正確使用內鍋，但鍋子內的水加得太多，已經像湯的程度了。

齊曼加發文寫下，「台灣的朋友們，麻煩告訴我，我這樣做對不對？剛買了這個電鍋，但看不懂說明書，所以目前就是這樣使用。」

許多網友留言表示，「外面沒加水，蓋子也使用不正確」、「用了內鍋，但外面沒加水啊」、「不用蓋內蓋啦」。

齊曼加後來曬出成品照片，雖然白飯看起來有煮熟，但詭異的是，米飯竟全部在外鍋，一票網友急喊「大同電鍋不是這樣用的」、「上一篇有放內鍋啊，為什麼拿起來了」、「救命，台灣人將抵達」、「我的天啊，急死一堆台灣人」。

也有熱心網友說明用大同電鍋煮米飯的步驟，將洗好的米放在內鍋裡，一杯米大約2人份，內鍋米水比例1：1或1：1.2，並在外鍋加入一杯水，開關跳起來後不要馬上打開，可以再悶15分鐘讓米飯熟透更好吃。

